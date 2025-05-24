Екатерина Мизулина заявила в Следственный комитет на депутата Вячеслава Даванкова – подробности

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет России из-за высказывания депутата Госдумы Вячеслава Даванкова. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
О своём решении Мизулина рассказала во время общения с молодёжью в Краснодаре. Один из студентов поднял тему, связанную с Даванковым. Депутат просил проверить действия общественницы относительно деятельности рэпера Паши Техника не предмет вымогательства, а также предлагал Мизулиной посетить Госдуму и отчитаться о трате 200 миллионов рублей из бюджета страны.
Ответ Мизулиной был краток. Она лишь отметила, что подала заявление на депутата в СК. Глава Лиги безопасного интернета намерена добиваться того, чтобы в отношении Даванкова возбудили уголовное дело по статьям о клевете и ложному доносу.
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Ответ Мизулиной был краток. Она лишь отметила, что подала заявление на депутата в СК. Глава Лиги безопасного интернета намерена добиваться того, чтобы в отношении Даванкова возбудили уголовное дело по статьям о клевете и ложному доносу.
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Анастасия Чинкова