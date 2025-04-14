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«Утомили миллионы людей»: Мизулину вызвали в Госдуму для публичного отчёта по делу о вымогательствах у Паши Техника

В Госдуме призвали Мизулину публично отчитаться о трате бюджетных 200 млн рублей
Екатерина Мизулина (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Екатерина Мизулина (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Госдуме призвали главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину публично отчитаться о тратах 200 миллионов рублей из госбюджета.
Отмечается, что вице-спикер парламента Владислав Даванков пригласил Мизулину в Госдуму, чтобы она рассказала о том, как в конечном итоге решился вопрос с рэпером Пашей Техником, на какие цели были потрачены выделенные ей из бюджета средства, а также готова ли она извиниться перед десятками музыкантов и блогеров за клевету.

На прошлой неделе Даванков отправил запрос в МВД с просьбой проверить Мизулину на предмет возможного вымогательства. Общественница в ответ обвинила депутата в клевете и заявила, что потребует проверить его на нарушение депутатской этики.

В понедельник Даванков в беседе с Осторожно Media заявил, что приглашает Мизулину в Госдуму, где намерен задать её три указанных выше вопроса.

В частности, речь будет идти о том, на что конкретно были потрачены выделенные из бюджета 200 миллионов рублей.

«В прошлом году эти деньги получила ваша организация «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям». Судя по новостям на сайте, ключевая деятельность организации – мероприятия по безопасности интернета. Например, в Самарской области активисты приходят в школы и учат как отличить честные новости от фейков. Какое отношение это имеет к поиску пропавших детей, сколько конкретно вы провели поисков в регионах с выездом на место и сколько детей найдено именно вашей организацией? И сколько поисков прошло с вашим личным участием?», – уточнил Даванков.
Кроме того, парламентарий задался вопросом, почему Мизулина, которая построила карьеру на требованиях проверить того или иного блогера и музыканта, теперь возмущается проверкой в свою сторону.

«Всю дорогу считали, что это нормально. Утомили миллионы людей своими требованиями запретить, проверить и посадить», – подчеркнул вице-спикер Госдумы.
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Певица Кэти Перри слетала в космос
Певица Кэти Перри и ещё пять женщин побывали в космосе
14 апреля 2025, 18:30

Кэти Перри (Фото: Instagram*, @katyperry)

Певица Кэти Перри и ещё пять женщин отправились в космос на американской ракете New Shepard. Полёт организовала компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу.
Как пишет РБК, компанию артистке составили журналистка, предприниматель и невеста Безоса Лорен Санчес; активистка Аманда Нгуен; аэрокосмический инженер и предприниматель Айша Боу; кинопродюсер Кериэнн Флинн; радиоведущая CBS News Гэйл Кинг.

Женский экипаж, отправившийся в космос на ракете New Shepard (Фото: Instagram*, @katyperry)

Известно также, что с момента полёта Валентины Терешковой в 1963 году это первый запуск ракеты, в которой находился полностью женский экипаж.

Ракета New Shepard взлетела с космодрома в Техасе, аппарат полностью автономен. Время полёта составило около 11 минут, женщины поднялись на высоту более 100 км над Землей. Ненадолго участницы полёта оказались в состоянии невесомости.

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Певица Кэти Перри отправится в космос на корабле New Shepard

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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#аппарат
#ракеты
#сша
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Министр здравоохранения России Мурашко назвал идеологию бодипозитива токсичной
14 апреля 2025, 17:07

Михаил Мурашко (Фото: kremlin.ru)

Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал получающую всё более широкое распространение так называемую идеологию бодипозитива. По его мнению, она является токсичной.
Министр уверен, что пациенты, страдающие ожирением, нуждаются в помощи, так как это болезнь, к тому же порождающая другие недуги. Он не согласен с тем, чтобы люди отрицали наличие проблемы лишнего веса и жили, принимая своё тело в любом состоянии, не обращая внимания на вред, причиняемый собственному здоровью.

«Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни», — подчеркнул Михаил Мурашко.

Бодипозитивом называют общественное движение, которое пропагандирует право человека комфортно ощущать себя в теле при любом внешнем виде, в том числе с лишним весом.

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Дмитрий Песков признался, что стал отцом – фото
Дмитрий Песков стал крёстным отцом сына сестры Татьяны Навки
14 апреля 2025, 16:57

Дмитрий Песков и Татьяна Навка (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дмитрий Песков редко откровенно рассказывает о семейной жизни с фигуристкой Татьяной Навкой. Супруги всегда следуют правилу, что счастье любит тишину, но в честь юбилея жены пресс-секретарь президента решился на редкий комментарий.
«Таня очень нежно относится в целом к семье. И для неё это большая ценность», – отметил представитель Кремля в документальном фильме «Она», посвящённом жизни Навки.
Также Песков признался, что недавно снова стал отцом, правда, всего лишь крёстным. Он стал духовным наставником для сына сестры спосртменки. В 2023 году Наталья Навка стала мамой во второй раз, родив сына Александра.

Фото: кадр из документального фильма «Она»

Кроме того, Песков подчеркнул, что гордится отношением Навки к его детям от прошлого брака. Он отметил, что она никогда не пыталась заменить им мать, но дети знают, что могут на неё рассчитывать.

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Минюст постановил ликвидировать фонд Ройзмана*
14 апреля 2025, 16:51

Евгений Ройзман (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Согласно постановлению Октябрьского районного суда Екатеринбурга, благотворительный фонд бывшего мэра города Евгения Ройзмана* будет ликвидирован.
Как пишет издание URA.RU, в прошлом году сотрудники регионального управления Министерства юстиции провели проверку в фонде и выявили нарушения. Так, организацию обвинили в нецелевом использовании денежных средств, которые должны были пойти на лечение детей (в самом фонде это опровергали). После этого ведомство подало иск о ликвидации организации. Поводом для проверки стало некое секретное письмо. По слухам, жалобу на фонд написала семья, которая обращалась за помощью.

Ранее Лёве Би-2 (настоящее имя – Егор Бортник)* присвоили статус иноагента на второе имя.

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*признаны в России иноагентами.
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«Это вызов»: рэпер Апачев оценил граффити поклонников Техника на стене Цоя
Апачев считает, что для фанатов Техника Паша и Цой — сопоставимые фигуры
14 апреля 2025, 16:32

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Рэпер Аким Апачев считает, что граффити фанатов рэпера Паши Техника на стене Виктора Цоя в Москве является вызовом.
Он также написал в своём телеграм-канале, что любое граффити — это вызов времени, системе. По его мнению, рисунки и надписи, посвящённые рок-музыканту Виктору Цою, некогда бросавшие вызов советскому времени, в наше время превратились в забронзовевший мурал.
«Граффити фанатов Паши Техника на стене Цоя — это вызов. Авторы хотят нам сказать, что для них Техник, если не больше, чем Цой, то уж точно сопоставим по масштабам. <…> В итоге довольны все: фанаты Техника бросили свой вызов, фанаты Цоя на вызов ответили», — написал Апачев.
Напомним, что рэпер был оштрафован за нарисованные граффити в Судже.

Надпись в память о Паше Технике появилась на стене Цоя 10 апреля. Она занимала полстены и перекрывала лицо лидера группы «Кино». Художники уже восстановили портрет рок-музыканта.

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