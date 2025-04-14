«Утомили миллионы людей»: Мизулину вызвали в Госдуму для публичного отчёта по делу о вымогательствах у Паши Техника

Екатерина Мизулина (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В Госдуме призвали главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину публично отчитаться о тратах 200 миллионов рублей из госбюджета.
Отмечается, что вице-спикер парламента Владислав Даванков пригласил Мизулину в Госдуму, чтобы она рассказала о том, как в конечном итоге решился вопрос с рэпером Пашей Техником, на какие цели были потрачены выделенные ей из бюджета средства, а также готова ли она извиниться перед десятками музыкантов и блогеров за клевету.
На прошлой неделе Даванков отправил запрос в МВД с просьбой проверить Мизулину на предмет возможного вымогательства. Общественница в ответ обвинила депутата в клевете и заявила, что потребует проверить его на нарушение депутатской этики.
В понедельник Даванков в беседе с Осторожно Media заявил, что приглашает Мизулину в Госдуму, где намерен задать её три указанных выше вопроса.
В частности, речь будет идти о том, на что конкретно были потрачены выделенные из бюджета 200 миллионов рублей.
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На прошлой неделе Даванков отправил запрос в МВД с просьбой проверить Мизулину на предмет возможного вымогательства. Общественница в ответ обвинила депутата в клевете и заявила, что потребует проверить его на нарушение депутатской этики.
В понедельник Даванков в беседе с Осторожно Media заявил, что приглашает Мизулину в Госдуму, где намерен задать её три указанных выше вопроса.
В частности, речь будет идти о том, на что конкретно были потрачены выделенные из бюджета 200 миллионов рублей.
«В прошлом году эти деньги получила ваша организация «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям». Судя по новостям на сайте, ключевая деятельность организации – мероприятия по безопасности интернета. Например, в Самарской области активисты приходят в школы и учат как отличить честные новости от фейков. Какое отношение это имеет к поиску пропавших детей, сколько конкретно вы провели поисков в регионах с выездом на место и сколько детей найдено именно вашей организацией? И сколько поисков прошло с вашим личным участием?», – уточнил Даванков.Кроме того, парламентарий задался вопросом, почему Мизулина, которая построила карьеру на требованиях проверить того или иного блогера и музыканта, теперь возмущается проверкой в свою сторону.
«Всю дорогу считали, что это нормально. Утомили миллионы людей своими требованиями запретить, проверить и посадить», – подчеркнул вице-спикер Госдумы.Читайте также:
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Анастасия Чинкова