Депутат из Северной Осетии назвал женщин-водителей «телками с опилками в голове»

11 сентября 2025, 13:20

Фото: iStock/champpixs

Депутат парламента Республики Северная Осетия Сослан Дидаров назвал женщин-водителей «силиконовыми телками с опилками в голове». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





Скандал начался после того, как Дидаров опубликовал пост, в котором он негативно высказался о женщинах-водителях. Как после отметил депутат, публикацию он сделал на эмоциях, так как перед этим в него два раза чуть не врезались девушки.





«Покупаете права своим женам, дочерям, силиконовым телкам с опилками в голове, пожалуйста, заставьте их выучить хотя бы основные правила дорожного движения и основные знаки, регулирующие движение», — написал Дидаров.