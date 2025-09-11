Депутат из Северной Осетии назвал женщин-водителей «телками с опилками в голове»
Депутат парламента Республики Северная Осетия Сослан Дидаров назвал женщин-водителей «силиконовыми телками с опилками в голове». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Скандал начался после того, как Дидаров опубликовал пост, в котором он негативно высказался о женщинах-водителях. Как после отметил депутат, публикацию он сделал на эмоциях, так как перед этим в него два раза чуть не врезались девушки.
«Покупаете права своим женам, дочерям, силиконовым телкам с опилками в голове, пожалуйста, заставьте их выучить хотя бы основные правила дорожного движения и основные знаки, регулирующие движение», — написал Дидаров.
Как отметил депутат, женщины за рулем представляют опасность не только для себя, но и для окружающих. Причем его претензия адресована и к мужчинам.
Такая грубость разозлила девушек, и они начали писать свои претензии Дидарову. Тот же одну из них назвал не совсем нормальной.