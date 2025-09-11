Сотрудникам «Автоваза» запретили обсуждать разработки компании из-за шпионов
Сотрудникам «Автоваза» запретили обсуждать инновационные разработки компании в мессенджерах из-за иностранных шпионов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По мнению авторов запрета, иностранные шпионы читают переписки сотрудников и могут украсть разработки автопроизводителя. В связи с этим руководство потребовало удалить WhatsApp* с телефонов. При этом начальство не объяснило, зачем иностранным шпионам секреты сборки «Автоваза».
Отмечается, что на ближайшие полгода сотрудники автопроизводителя переведены на четырехдневную рабочую неделю. Вместе с этим им урежут заработную плату.
WhatsApp* принадлежит Meta*, запрещенной в РФ.
