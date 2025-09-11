В ВОЗ призвали ограничить продажу сладостей в России из-за пандемии ожирения

11 сентября 2025, 11:57

Фото: iStock/AnnaPustynnikova

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин призвал ограничить продажу сладостей из-за пандемии ожирения в стране. Об этом эксперт заявил изданию «Абзац».





По мнению Демина, властям нужно ограничить продажу сладостей в ярких упаковках и запретить выставлять их на самых видных местах в магазинах. Изобилие и общедоступность провоцирует потребителей на покупку и вызывает у них расстройство пищевого поведения и ожирение.





«Всемирная организация здравоохранения давно бьет тревогу по поводу пандемии ожирения, которая, к сожалению, коснулась и детей. Когда ребенок заходит в магазин, перед кассой обязательно эта отрава, переливающаяся разными красками, лежит. По-хорошему, конечно, всю вредную для здоровья еду точно так же надо спрятать, как табачную и алкогольную продукцию, а еще лучше совсем запретить», — сказал Демин.