Стала известна среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС в 2025 году

28 января 2026, 13:54

Баланин: среднемесячная зарплата врача в сфере ОМС в 2025 году была 147 тыс. руб

Фото: istockphoto/Ridofranz

В 2025 году среднемесячная зарплата врачей, работающих в системе ОМС, увеличилась более чем на 12%. Об этом сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин, пишет РИА Новости.