Стала известна среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС в 2025 году
В 2025 году среднемесячная зарплата врачей, работающих в системе ОМС, увеличилась более чем на 12%. Об этом сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин, пишет РИА Новости.
На заседании комитета Госдумы по охране здоровья он уточнил, что она достигла 147 тысяч рублей — это на 12,1% больше, чем годом ранее. Баланин отметил, что рост во многом обеспечило ежегодное повышение размера субвенции.
По его словам, доходы среднего медперсонала составили 71,2 тысячи рублей, а младшего — около 60,5 тысячи. В обоих случаях прибавка за год составила 12,7%. Также глава ФФОМС подчеркнул, что увеличение зарплат врачей и среднего медперсонала зафиксировали во всех регионах.
Кроме того, в начале декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном выделении на оплату труда медработников в 2026 году более 9,6 млн рублей. Решение приняли с учётом прогноза годового роста численности медицинских работников.
