В Госдуме предложили сделать бесплатным первое высшее образование

28 января 2026, 15:32

Депутат Сергей Миронов: государство экономит на бесплатном образовании

Фото: Istock/Madhourse

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов потребовал сделать первое высшее образование бесплатным и остановить рост цен на обучение. При этом он отметил, что общее число бюджетных мест в вузах остаётся на уровне 620 тысяч, но их распределение несбалансированно.





В беседе с «Газетой.Ru» Миронов сообщил, что стоимость платного обучения в 2025 году выросла в среднем на 12%, а в отдельных вузах — на 40–60%.



Политик подчеркнул, что учиться в России становится дороже, чем во многих европейских странах. Он заявил, что государство экономит на образовании, перекладывая расходы на граждан.

«Настаиваем на том, чтобы первое высшее образование было бесплатным для граждан, как и записано в Конституции. Если стране нужны инженеры, программисты, медики, педагоги — делайте обучение по этим специальностям полностью бесплатным! И платите нормальную зарплату преподавателям», — заключил депутат.