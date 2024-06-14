В последний день сдачи ОГЭ экзамены написали более 17 тыс. школьников Подмосковья

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Основной период сдачи ОГЭ завершился в Московской области 14 июня, в последний день экзаменационной кампании работы по физике, информатике, биологии и литературе написали более 17,1 тыс. школьников, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«Самым популярным предметом у девятиклассников оказалась информатика, этот экзамен сдали свыше 7,1 тыс. человек. На втором месте по популярности оказалась биология, которую сдавали более 5 тысяч школьников. А литературу и физику выбрали более 4 тысяч человек», — говорится в сообщении.Для сдачи экзаменов было организовано 272 пункта, наблюдателями стал 561 человек.
Результаты ОГЭ станут известны не позднее 27 июня. Резервные дни для сдачи экзаменов назначены на 25 и 26 июня, а также 1 и 2 июля.
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