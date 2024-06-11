«Даже не подозревают»: Названы новые схемы обмана в мессенджерах

Уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование дела в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого арестовали по подозрению в особо крупном мошенничестве в случае его отправки в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский в беседе с ТАСС.