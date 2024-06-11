«Даже не подозревают»: Названы новые схемы обмана в мессенджерах

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Мессенджеры — самый распространенный инструмент доступа мошенников к жертвам. Они создают поддельные каналы публичных личностей и крадут аккаунты через рассылки и взламывают их через DDOS-атаки. О новых способах мошенничества предупредила Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в разговоре с РИА Новости.
«Последний год популярны схемы, когда мошенники «похищают» у известных блогеров подписчиков их каналов – создается поддельный аккаунт с абсолютно такой же аватаркой, скопированными постами блогера. Отличается лишь написание имени аккаунта. Пользователей, у которых не стоит ограничений по включению в группы, незаметно для них добавляют в эти поддельные группы,» - пояснила Храпунова.Как утверждает эксперт, пользователь не подозревает о подмене, поскольку изменений в формате ведения канала по началу не видно – все публикацию копируются из официального канала блогера, а на строку написания адреса аккаунта мало кто смотрит.
После этого аферисты размещают в поддельном канале призыв к розыгрышу чего-либо с фишинговой ссылкой или к удачным инвестициям под кураторством лже-блогера. Подписчики не догадаются о подмене, поскольку доверяют своему кумиру. Далее они перечисляют деньги, переходят по ссылкам, а затем начинают писать претензии реальному владельцу аккаунта с вопросами «В чем дело?». И лишь тогда жертва понимает, что попадаюсь на крючок.
Чтобы не сталкивать с подобными ситуациями, Храпунова посоветовала установить в настройках аккаунта (Конфиденциальность – приглашения) ограничения на включение в группы и присоединение к каналам только пользователям из списка контактов или вообще запретить.
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Алина Юрчак