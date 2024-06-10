Назван метод избежать несправедливых штрафов при использовании каршеринга

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Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что одним из самых эффективных методов избежать несправедливых штрафов при использовании каршеринга является фиксация состояния авто до и после использования.
«Лишних фотографий в этом деле не бывает. Поэтому у нас всегда будет зацепка: такую-то машину мы взяли с такими-то повреждениями и такую мы отдали», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Славнова.
До этого председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов заявил, что большая часть аварий с такси происходит не по вине таксистов.
«Происходит нарушение скоростного режима другими участниками ДТП. У такси более жёсткие условия. Скорость их движения контролируется со стороны служб агрегатора, которые фиксируют любое превышение скорости. Если водитель часто превышает, его могут временно заблокировать. В этом никто не заинтересован, поэтому большинство водителей соблюдают скоростной режим», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Зотов.
Ранее автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас заявил, что судить о китайских автомобильных брендах в целом после двух частных случаев возгораний машин производства Китая не совсем корректно.
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Мелисса Тимофеева