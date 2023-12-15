«Даже не возбудился»: Мужчины рассказали, как изменились отношения после секса вотроем

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Мужчины рассказали, что стало с их отношениями после решения заняться сексом втроем. Свои истории они рассказали на Reddit.
Ряд мужчин признался, что пожалели о своем опыте. Им не понравилась необходимость удовлетворить сразу двух женщин, либо вообще не понравилась одна из партнерш.
«Мне не понравилась вторая. Она неплохо выглядела, но была тупа как пробка. Настолько плоха, что я даже не возбудился от ее прикосновений. Согласился лишь потому, что мне было 17 лет», - поделился пользователь с ником LimpAd5888.
«О той ночи мы особо не говорили, замели все под ковер. Счастливо женаты уже четыре года», — отметил мужчина.Читайте также:
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