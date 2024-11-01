«Даже во сне»: Невролог рассказал, по каким симптомам распознать инсульт

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Инсульт всегда внезапен и скоротечен, его невозможно предвидеть. Поэтому важно знать симптомы острого нарушения мозгового кровообращения.
Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» рассказал, по каким симптомам можно распознать инсульт, и как помочь в этой ситуации.
По его словам, есть схема «лицо-рука-речь», по которой можно проверить, насколько ситуация критичная.
Он добавил, что до приезда скорой лучше занять положение «лежа», потому что состояние может сопровождаться повышенным давлением, тошнотой, рвотой и слабостью в конечностях.
Максим Сутормин подчеркнул, что скорая медицинская помощь моментально реагирует на «звонок об инсульте» и приезжает в течение 20-25 минут.
Полную версию программы с неврологом смотрите на RUTUBE-канале «Радио 1».
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«Разнообразие симптоматики велико, чаще всего это нарушение движения в руке или ноге, головокружение, иногда потеря зрения на один глаз, нарушение координации речи, потеря чувствительности. Сочетание может быть любым. Это может случиться внезапно, и может начаться с потери сознания, комы или онемения нескольких пальцев кисти. Инсульт может быть даже во сне, они называются инсультами "пробуждения"», — объяснил невролог.
По его словам, есть схема «лицо-рука-речь», по которой можно проверить, насколько ситуация критичная.
«Если улыбка кривоватая, то уже надо позвонить в скорую помощь. Надо поднять перед собой обе руки, одна рука, пораженная, будет отставать. Можно также произносить свое имя, если речь нарушена, сразу звонить врачам», — сказал эксперт.
Он добавил, что до приезда скорой лучше занять положение «лежа», потому что состояние может сопровождаться повышенным давлением, тошнотой, рвотой и слабостью в конечностях.
Максим Сутормин подчеркнул, что скорая медицинская помощь моментально реагирует на «звонок об инсульте» и приезжает в течение 20-25 минут.
Полную версию программы с неврологом смотрите на RUTUBE-канале «Радио 1».
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Анастасия Бондарева