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29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. У детей инсульт возникает из-за острого нарушения мозгового кровообращения, симптомы которого длятся более суток. Это может произойти из-за врождённых аномалий сосудов, нейроинфекций, аутоиммунных заболеваний и болезней крови. Врачи НИКИ детства рассказали, как распознать инсульт у ребёнка и оказать ему помощь.
Главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства и профессор Нисо Одинаева описала следующие признаки инсульта у детей:
Кроме того, следует избегать вредных привычек и включать в распорядок дня прогулки на свежем воздухе, физическую активность и творческие занятия.
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- затруднённое дыхание;
- отсутствие реакции на внешние раздражители;
- судороги;
- отказ от груди или бутылочки;
- нарушения мышечного тонуса.
- резкое нарушение чувствительности лица или конечностей;
- обездвиженность половины лица;
- сложности в понимании речи и произношении слов;
- внезапное нарушение или потеря зрения;
- двоение в глазах;
- сильную головную боль;
- головокружение;
- проблемы с ориентацией в пространстве и удержанием равновесия.
«Если вы заметили у ребенка какие-либо из перечисленных симптомов, необходимо срочно вызвать скорую помощь», — предупредила Одинаева.Во время ожидания бригады скорой помощи помогите ребёнку лечь, обеспечьте доступ к свежему воздуху, откройте окна, расстегните воротник, ослабьте ремень и снимите тесную футболку.
«Можно измерить давление и температуру, чтобы сообщить эти данные врачам скорой помощи. Если у ребенка невнятная речь, успокойте его, скажите, что это временно. Несмотря на то, что ребенок не может говорить, он осознает происходящее и боится. Оказать эффективную помощь при остром нарушении мозгового кровообращения могут только специалисты», — подчеркнула заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.Специалисты НИКИ детства напоминают, что для поддержания здоровья ребёнка необходимо соблюдать стабильный распорядок дня, обеспечивать разнообразное домашнее питание, предоставлять достаточное количество сна.
Кроме того, следует избегать вредных привычек и включать в распорядок дня прогулки на свежем воздухе, физическую активность и творческие занятия.
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Дайана Хусинова