Корпорация Apple зарегистрировала в РФ одноимённый товарный знак
Корпорация Apple оформила в России регистрацию нового товарного знака в начале 2026 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.
Отмечается, что ведомство зарегистрировало знак 6 января, в то время как заявка от американской корпорации поступила ещё в ноябре 2023 года.
Товарный знак Apple оформлен по 41-му классу международной классификации товаров и услуг. К нему относятся различные формы обучения и профессиональной подготовки, услуги в сфере развлечений, отдыха и увеселения, а также предоставление публике произведений визуального искусства в культурных или образовательных целях.
Напомним, что Mercedes-Benz, ранее покинувший российский рынок, также зарегистрировал в России товарный знак. Компания хотела получить право выпускать и продавать автомобили в РФ, а также реализовывать автозапчасти.
