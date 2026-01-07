Певец Дима Билан зарегистрировал свое имя как товарный знак
Российский эстрадный певец Дима Билан зарегистрировал своё имя в качестве товарного знака. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.
Ведомство приняло решение о регистрации в январе 2026 года после подачи заявки артистом в сентябре. Исключительное право Билана на использование своего имени в коммерческих целях будет действовать до осени 2035 года.
Под зарегестрированным брендом певец сможет вести рекламную деятельность и управлять бизнесом. Также разрешено оказывать медицинские и ветеринарные услуги, давать консультации по здоровью, заниматься виноградарством и открыть ресторан.
Ранее артист признался, что в 2026 году хочет попробовать себя в совершенно новой сфере — он задумался об освоении профессии командира воздушного судна.
В конце прошлого года музыкальный критик Евгений Бабичев назвал альбом Димы Билана «Vector V» самым интересным релизом 2025 года.
