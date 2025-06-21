Дед главкома ВСУ Сырского участвовал в Демянской операции в Великую Отечественную
Дед главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского участвовал в Демянской операции 1942 года и воевал до конца Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на архивные документы.
В наградном листе указано, что с 23 по 25 декабря 1942 года красноармеец 947-го артиллерийского полка 384-й стрелковой дивизии Прокопий Сырский обнаружил семь вражеских огневых точек, поспособствовав успешному продвижению советских войск. Впоследствии деда главкома ВСУ наградили медалью «За Отвагу», а после окончания боевых действий вручили медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и орден Красной Звезды.
Историки отмечают, что в ходе Демянской операции немецкие войска попали в «котел» и потерпели одно из первых крупных поражений, потеряв до 90 тысяч человек.
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