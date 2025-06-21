Дед главкома ВСУ Сырского участвовал в Демянской операции в Великую Отечественную

21 июня 2025, 09:28

Фото: РИА Новости/Петр Бернштейн

Дед главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского участвовал в Демянской операции 1942 года и воевал до конца Великой Отечественной войны. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на архивные документы.