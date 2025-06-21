Путин рассказал, куда сможет дойти российская армия на Украине
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025 ответил на вопрос гендиректора телеканала Sky News Arabia Надима Котеича о том, до каких пределов на территории Украины смогут дойти российские войска. Его слова приводит агентство РИА Новости.
«Ваша армия <...> идет за пределы тех четырех областей, которые Москва считает своими. Какой конечный итог вы видите?» – поинтересовался у главы государства журналист из ОАЭ.Владимир Путин напомнил, что считает русских и украинцев одним народом.
«В этом смысле вся Украина наша», – резюмировал российский лидер.При этом он подчеркнул, что не отрицает права украинского народа на независимость и суверенитет.
Перед этим глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что примирение России и Украины случится тогда, когда Киев откажется от чуждой идеи и «наркотической иллюзии» евроинтеграции.