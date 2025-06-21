Путин рассказал, куда сможет дойти российская армия на Украине

21 июня 2025, 08:59

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Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025 ответил на вопрос гендиректора телеканала Sky News Arabia Надима Котеича о том, до каких пределов на территории Украины смогут дойти российские войска. Его слова приводит агентство РИА Новости.







«Ваша армия <...> идет за пределы тех четырех областей, которые Москва считает своими. Какой конечный итог вы видите?» – поинтересовался у главы государства журналист из ОАЭ.

«В этом смысле вся Украина наша», – резюмировал российский лидер.