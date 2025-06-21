Дрон РФ «Князь Вандал» уничтожил техники НАТО на 2 млрд долларов почти за год
Российский оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» с августа 2024 года уничтожил техники НАТО в зоне СВО на сумму в два миллиарда долларов. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.
«С августа 2024 года цифра уничтоженной с помощью „Князя Вандала“ техники НАТО [в зоне СВО] составляет уже больше двух миллиардов долларов», — передает агентство слова Чадаева.
В январе губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказывал, что данный тип БПЛА уничтожил в зоне спецоперации техники НАТО на порядка 300 миллионов долларов. FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» был создан в Великом Новгороде специалистами производства НПЦ «Ушкуйник». Его особенность в том, что на него не влияют средства радиоэлектронной борьбы, благодаря чему беспилотник выполняет широкий спектр задач.