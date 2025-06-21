21 июня 2025, 04:27

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По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, примирение России и Украины случиться тогда, когда Киев откажется от чуждой идеи и «наркотической иллюзии» евроинтеграции. Об этом политик рассказал агентству РИА Новости.







«Весь это евровыбор - это ложная, чуждая идея, наркотическая иллюзия. Как только Украина от них избавится, на смену придет осознание необходимости выстраивания новых добрососедских отношений с Россией» — пояснил Константинов.