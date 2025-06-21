Константинов: РФ и Украина помирятся, когда Киев откажется от евроинтеграции
По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, примирение России и Украины случиться тогда, когда Киев откажется от чуждой идеи и «наркотической иллюзии» евроинтеграции. Об этом политик рассказал агентству РИА Новости.
«Весь это евровыбор - это ложная, чуждая идея, наркотическая иллюзия. Как только Украина от них избавится, на смену придет осознание необходимости выстраивания новых добрососедских отношений с Россией» — пояснил Константинов.
В пример политик привел гражданскую войну в России. На тот момент гражданам казалась невозможность примирения, так как тогда жители семьями убивали друг друга. Уже после никто не вспоминает, кто воевал за белую или красную армию.
К тому же Константинов высказался и об отношениях Украины с Западом. По словам политика, страна нужна лишь для противостояния с Россией и никогда не будет рассматриваться как равный партнер.