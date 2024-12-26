Дед Мороз и Снегурочка поздравили пациентов Детского центра в Красногорске

Видео: телеграм-канал Андрея Воробьёва
В Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске приехали Дед Мороз и Снегурочка. Они порадовали ребят, которые сейчас проходят там лечение, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Передали подарки, поиграли, весело провели время. Перед Новым годом всегда хочется верить в добро и волшебство – неважно, взрослый ты или ребёнок. Для наших детей это особенно важно. Надеюсь, ребята накануне одного из самых главных праздников стали немного счастливее и будут и дальше верить в чудеса», – написал глава региона в своём телеграм-канале.Ранее в ДКЦ сообщили, что дети посмотрели праздничное представление, поиграли, получили новогодние подарки и устроили совместный просмотр фильма «Чебурашка».
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