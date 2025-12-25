25 декабря 2025, 02:32

NORAD: Санта-Клаус пролетел над Россией во время своего рождественского путешествия

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Санта-Клаус со своими оленями посетил Россию в рамках ежегодного рождественского турне. Он пролетел над Дальним Востоком, Сибирью, Уралом, Поволжьем и Москвой. Об этом сообщило Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), которое уже почти 70 лет отслеживает праздничный маршрут Санты.





Наблюдение за санями началось в 12:00 по московскому времени. NORAD использует для мониторинга спутники, радары и истребители, ориентируясь на мерцающий красный нос оленя Рудольфа.



«Увидеть» упряжку и сведения о путешествии в реальном времени можно на сайте noradsanta.org.



