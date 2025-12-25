Санта-Клаус пролетел над Россией во время своего рождественского путешествия
Санта-Клаус со своими оленями посетил Россию в рамках ежегодного рождественского турне. Он пролетел над Дальним Востоком, Сибирью, Уралом, Поволжьем и Москвой. Об этом сообщило Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), которое уже почти 70 лет отслеживает праздничный маршрут Санты.
Наблюдение за санями началось в 12:00 по московскому времени. NORAD использует для мониторинга спутники, радары и истребители, ориентируясь на мерцающий красный нос оленя Рудольфа.
«Увидеть» упряжку и сведения о путешествии в реальном времени можно на сайте noradsanta.org.
Пентагон напомнил Санта-Клаусу о защите неба над США
Волшебные сани Санта-Клауса, запряжённые девятью оленями (их «топливо» — сено, морковь и овсянка), имеют удивительные параметры. Их габариты измеряются в сахарных палочках и тросточках, а взлетный вес эквивалентен 75 тысячам желейных конфет. Скорость этого транспорта «превосходит скорость света».
После России сказочный волшебник направился в страны Азии и Африки. 24 декабря в 23:25 по московскому времени его заметили над Замбией, в настоящий момент Санта «раздал» более четырех миллиардов подарков.