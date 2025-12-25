В МВД напомнили, что ряду водителей необходимо срочно заменить права перед Новым годом
В МВД призвали водителей срочно заменить права, если они заканчиваются в Новый год
Гражданам, у которых срок действия водительских удостоверений истечет в нерабочие дни новогодних праздников, следует заранее позаботиться о замене прав. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.
В ведомстве напомнили о пункте 5 положения №14 к постановлению правительства РФ №З53. В соответствии с ним, действие водительских удостоверений, срок которых истекает или истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно, продлено на три года. Однако это не распространяется на случаи, когда права становятся недействительными в нерабочий день.
Также в МВД отметили, что удостоверение, однажды продленное по этой норме, повторному продлению не подлежит.
Порядок замены документа остается прежним: для получения новых водительских прав не требуется заново сдавать экзамены.
