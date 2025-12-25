Россиян предупредили, за какую съемку на Красной площади можно получить штраф до миллиона рублей
Крупные штрафы до миллиона рублей могут грозить за съемку рекламных роликов на Красной площади. Такое предупреждение в беседе с РИА Новости сделала заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА, председатель союза юристов-блогеров Елена Гринь.
Она объяснила, что на съемку коммерческого контента в этом знаковом месте необходимо получать специальное разрешение. Без него граждан могут привлечь к ответственности по статьям 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе) и 14.37 КоАП РФ (Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции).
Уточняется, что физическим лицам грозит штраф от пяти до пятисот тысяч рублей, а юридическим лицам — до одного миллиона рублей.
Отдельно пресекаются нарушения общественного порядка, в том числе съемка «видео пранков». Так, например, запрещаются ролики с оскорбительными «приставаниями» к прохожим, либо клипы, в которых дети совершают опасные для здоровья поступки.
Полиция имеет право вмешаться, заметив такую съемку, и остановить ее прямо на месте. Действия контентмейкеров могут квалифицировать как мелкое хулиганство, а в некоторых случаях — как уголовное преступление.