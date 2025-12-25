Россиян предупредили, за какую съемку на Красной площади можно получить штраф до миллиона рублей

25 декабря 2025, 02:32

Юрист Гринь: Съемка рекламных видео на Красной площади грозит штрафом в миллион рублей

Фото: iStock/Yolya

Крупные штрафы до миллиона рублей могут грозить за съемку рекламных роликов на Красной площади. Такое предупреждение в беседе с РИА Новости сделала заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА, председатель союза юристов-блогеров Елена Гринь.





Она объяснила, что на съемку коммерческого контента в этом знаковом месте необходимо получать специальное разрешение. Без него граждан могут привлечь к ответственности по статьям 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе) и 14.37 КоАП РФ (Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции).



