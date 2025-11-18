Россиянам рассказали, стоит ли ожидать аномально холодную зиму
Цыганков: предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году
Предстоящей зимой будет действительно холоднее, чем прошлой, однако аномальных температур не ожидается. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
По его прогнозу, в большинстве российских регионов температура зимой будет превышать климатическую норму на 1…1,5 °С, однако в некоторых субъектах она может оказаться чуть ниже нормы.
«Предстоящая зима, с высокой вероятностью, будет холоднее, чем аномально теплая зима прошлого года, когда в Москве в январе после праздников снег быстро растаял. Однако это не означает, что грядущая зима будет аномальной», — отметил Цыганков в разговоре с «Известиями».
Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT добавил, что морозы в столичном регионе этой зимой могут достигать значений -20 °С и ниже.
«Нынешняя зима прогнозируется нехолодной. То есть средняя температура около и выше нормы. Уверенность в таком прогнозе около 65—68%. Это очень неплохая цифра», — уточнил специалист.
Однако он уточнил, что предстоящей зимой в Москве прогнозируется понижение температуры -20 °С, что для столицы является «прям морозами». Тем не менее прогнозируется и повышенное количество оттепелей, заключил Вильфанд.