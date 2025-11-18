Минтруд Татарстана назвал ключевые причины смены профессии в регионе
В Татарстане всё больше жителей решаются на смену профессии, и эта тенденция становится стабильной частью рынка труда последних лет. Эксперты отмечают, что россияне меняют сферу деятельности под влиянием как личных, так и экономических факторов.
Как сообщает «Татар-информ», одной из главных причин является профессиональное выгорание: многие специалисты спустя пять–семь лет работы сталкиваются с эмоциональным истощением. Кроме того, жители республики стремятся к более высокому заработку, хотят развиваться и осваивать новые навыки в условиях стремительной цифровой трансформации.
В регионе активно растёт IT-кластер, что привлекает кадры из традиционных сфер. Цифровизация формирует новые модели занятости: дистанционную работу, платформенную службу и автоматизацию рутинных процессов, которые меняют требования к персоналу и создают новые рабочие места.
В Центре занятости населения Казани также подчёркивают, что смена деятельности нередко вызвана сокращениями, снижением востребованности профессии, высоким уровнем стресса или переездом. Рынок труда продолжает адаптироваться к новым условиям, а сотрудники — искать более перспективные и комфортные направления.
Читайте также: