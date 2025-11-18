Минтруд Татарстана назвал ключевые причины смены профессии в регионе

18 ноября 2025, 18:51

Фото: iStock/Daisy-Daisy

В Татарстане всё больше жителей решаются на смену профессии, и эта тенденция становится стабильной частью рынка труда последних лет. Эксперты отмечают, что россияне меняют сферу деятельности под влиянием как личных, так и экономических факторов.