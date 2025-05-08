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Дед Владимира Зеленского Семен в годы ВОВ сражался против нацисткой Германии, а также отбивал у Адольфа Гитлера богатейшие запасы стратегически важного марганца. Об этом сообщает РИА Новости.
«Дед Владимира Зеленского Семен Зеленский в годы Великой Отечественной войны сражался за свободу Родины и в том числе за то, чтобы отбить у Адольфа Гитлера на Украине богатейшие запасы стратегически важного металла марганца», — передает агентство.
Как оказалось, Семен Зеленский пошел на фронт добровольцем в 1941 году. На тот момент потомку главы киевского режима было 17 лет. С 1942 года Семен являлся командиром батареи 120-миллиметровых минометов 174-го гвардейского полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 она действовала в районе Никополя и проводила наступательную операцию недалеко от Кривого Рога.
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