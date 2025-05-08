Зеленский: массированные атаки дронов на РФ справедливы

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Владимир Зеленский заявил, что массированные атаки дронов ВСУ на Россию в последние несколько дней являются справедливыми. Об этом глава киевского режима сказал в своем обращении, опубликованном в telegram-канале.
«Совершенно справедливо, что российское небо... сегодня зеркально тоже неспокойно», — заявил Зеленский.
Помимо этого политик анонсировал усиление санкционного давления на Россию. К тому же глава киевского режима продолжил настаивать на введении 30-дненого перемирия с РФ, к которому Украина готова.
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