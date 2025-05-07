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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Киев вопрос о целях атаки украинских дронов на Москву.
«Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», — прокомментировал Песков вопрос, зачем Украина атакует Москву, когда в город начинают прибывать иностранные лидеры.
Несколько часов назад стало известно, что в Москву вылетел президент Сербии Александр Вучич. Агентство РИА Новости уточнило, что политик будет на параде Победы на Красной площади.
По словам помощника российского президента Владимира Путина Юрия Ушакова, Вучич и Путин обсудят двусторонние отношения и ситуацию на Балканах.
Путин объявил перемирие с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. Киевский режим отказался от предложения российского лидера.
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Никита Кротов