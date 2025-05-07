Трамп заявил, что США победили во Второй мировой войне

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США были «доминирующей силой» в победе над нацистами, СССР якобы не был решающим фактором.
«У России большой день завтра. Кстати, они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас», — сказал хозяин Белого дома журналистам на церемонии приведения к присяге нового американского посла в КНР.
Это уже не первое подобное заявление Трампа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев называл слова республиканца «пафосной чушью». Российский политик подчеркивал, что День Победы принадлежит России. Он напомнил Трампу, что советский народ потерял 27 миллионов человек.
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