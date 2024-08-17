Дедушка из Суджи, над которым издевались боевики ВСУ, найден живым

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Дедушку из Суджи, над которым издевались украинские военные в касках СС, нашли живым. Кадры с пенсионером опубликовало МВД Украины.
На представленных кадрах дедушка назвал сегодняшнюю дату и заявил, что его здоровью ничто не угрожает. Он поделился, что все эти дни после его пропажи, он блуждал по оккупированным украинскими войсками улицам и спал на обочине.
Также подтвердилась информация о том, что пенсионер является беженцем из Макеевки в ДНР. Он даже показал оккупанту, который снимал видео, свой украинский паспорт, который остался после переезда в Курскую область в 2014 году.
Ранее сообщалось, что семья дедушки, а он проживал в Судже вместе с дочерью и её мужем, не смогла забрать его из-за начавшихся боевых действий.
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Также подтвердилась информация о том, что пенсионер является беженцем из Макеевки в ДНР. Он даже показал оккупанту, который снимал видео, свой украинский паспорт, который остался после переезда в Курскую область в 2014 году.
Ранее сообщалось, что семья дедушки, а он проживал в Судже вместе с дочерью и её мужем, не смогла забрать его из-за начавшихся боевых действий.
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Анастасия Чинкова