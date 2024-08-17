Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Дедушка из Суджи, над которым издевались боевики ВСУ, найден живым

Дедушка из Суджи, над которым издевались боевики ВСУ, найден живым

17 августа 2024, 19:57
Фото: iStock/yacobchuk

Фото: iStock/yacobchuk

Дедушку из Суджи, над которым издевались украинские военные в касках СС, нашли живым. Кадры с пенсионером опубликовало МВД Украины.
На представленных кадрах дедушка назвал сегодняшнюю дату и заявил, что его здоровью ничто не угрожает. Он поделился, что все эти дни после его пропажи, он блуждал по оккупированным украинскими войсками улицам и спал на обочине.

Также подтвердилась информация о том, что пенсионер является беженцем из Макеевки в ДНР. Он даже показал оккупанту, который снимал видео, свой украинский паспорт, который остался после переезда в Курскую область в 2014 году.



Ранее сообщалось, что семья дедушки, а он проживал в Судже вместе с дочерью и её мужем, не смогла забрать его из-за начавшихся боевых действий.

Читайте также:

Раскрыты новые подробности о личности дедушки, над которым глумились ВСУшники

Версия об убийстве боевиками ВСУ пенсионера под Суджей не подтверждается

Пенсионер-курянин пропал без вести после издевки над ним неонацистов ВСУ
#пенсионер
#курская область
#мвд
#украина
#поиски
Достижения.рф