Версия об убийстве боевиками ВСУ пенсионера под Суджей не подтверждается

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Информация о том, что Александра Григорьева могли застрелить боевики ВСУ после издевательств, на данный момент не подтверждается. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
По словам главы района Александра Богачева, пожилой мужчина до сих пор не вышел на связь, а родные не могут его отыскать, поиски продолжаются. При этом он отметил, что на данный момент неизвестно, что украинские боевики сделали с дедушкой после того, как сняли видео.
При этом семья ищет дедушку уже 10 дней. По словам его дочери, последний раз его видели 6 августа. Во время начала боевых действий в районе Суджи дедушка ушел из дома без телефона. С тех пор неизвестно, где он находится.
Ранее в интернете появилось видео издевок боевиков ВСУ в фашистских касках над русским пенсионером. Известно, что одним из нацистов является 38-летний Василий Данилюк, живущий в Городенке Ивано-Франковской области Украины.
В издевательской записи в сети сказано, что как только видео закончилось, пожилого мужчину убили. Внучка не верит, что его могли застрелить. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже объявил награду в пять миллионов рублей за поимку тех, кто издевался над дедушкой.
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При этом семья ищет дедушку уже 10 дней. По словам его дочери, последний раз его видели 6 августа. Во время начала боевых действий в районе Суджи дедушка ушел из дома без телефона. С тех пор неизвестно, где он находится.
Ранее в интернете появилось видео издевок боевиков ВСУ в фашистских касках над русским пенсионером. Известно, что одним из нацистов является 38-летний Василий Данилюк, живущий в Городенке Ивано-Франковской области Украины.
В издевательской записи в сети сказано, что как только видео закончилось, пожилого мужчину убили. Внучка не верит, что его могли застрелить. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже объявил награду в пять миллионов рублей за поимку тех, кто издевался над дедушкой.
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Элина Позднякова