Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Версия об убийстве боевиками ВСУ пенсионера под Суджей не подтверждается

Версия об убийстве боевиками ВСУ пенсионера под Суджей не подтверждается

Shot: версия об убийстве боевиками ВСУ пенсионера под Суджей не подтверждается
16 августа 2024, 14:22
Фото: iStock/Enrique Santana

Фото: iStock/Enrique Santana

Информация о том, что Александра Григорьева могли застрелить боевики ВСУ после издевательств, на данный момент не подтверждается. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
По словам главы района Александра Богачева, пожилой мужчина до сих пор не вышел на связь, а родные не могут его отыскать, поиски продолжаются. При этом он отметил, что на данный момент неизвестно, что украинские боевики сделали с дедушкой после того, как сняли видео.

При этом семья ищет дедушку уже 10 дней. По словам его дочери, последний раз его видели 6 августа. Во время начала боевых действий в районе Суджи дедушка ушел из дома без телефона. С тех пор неизвестно, где он находится.



Ранее в интернете появилось видео издевок боевиков ВСУ в фашистских касках над русским пенсионером. Известно, что одним из нацистов является 38-летний Василий Данилюк, живущий в Городенке Ивано-Франковской области Украины.

В издевательской записи в сети сказано, что как только видео закончилось, пожилого мужчину убили. Внучка не верит, что его могли застрелить. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже объявил награду в пять миллионов рублей за поимку тех, кто издевался над дедушкой.

Читайте также:

Появилась новая информация о дедушке, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области

Опубликованы кадры издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области

Дочь попавшего под травлю ВСУ курского пенсионера рассказала, как он пропал
#семья
#поиски
#видео
#мужчина
#дома
#депутат
#всу
«Люди горят заживо»: Пожар в ТЦ Донецка распространяется под атакой ВСУ
Дети находились внутри ТЦ «Галактика» в Донецке в момент удара ВСУ
16 августа 2024, 14:34

Фото: Фотобанк Московской области

Торговый центр «Галактика» в Донецке продолжает полыхать после обстрела ВСУ. На момент удара внутри ТЦ находились более 100 человек. По словам очевидцев, в здании также были и дети. Их состояние пока неизвестно.
Ранее сообщалось о двух погибших и 11 пострадавших при атаке ВСУ на торговый центр в Петровском районе Донецка. В здании продолжается мощный пожар, огонь уже охватил более 10 000 квадратных метров.


Местные СМИ сообщают, что боевики не прекращают обстрел. Внутри торгового центра по-прежнему могут оставаться люди. Работа спасателей и пожарных осложняется тяжелой оперативной обстановкой – люди не могут подойти из-за беспрерывного огня.

Читайте также:

На Украине вспыхнули протесты с поджогами военных автомобилей

Версия об убийстве боевиками ВСУ пенсионера под Суджей не подтверждается

«‎Умираем в окопах»: В Польше описали сценарий войны с РФ
#торговый центр
#пожар
#сми
#сценарий
#люди
#всу
#обстрел
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курской области продолжаются поиски дедушки, над которым издевались ВСУ
Богачев: Пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ, еще ищут
16 августа 2024, 14:14

Фото: iStock/vmargineanu

Пенсионера, над которым издевались украинские боевики, до сих пор ищут в Суджанском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу района Александра Богачева.
«Он до сих пор не вышел на связь, родные не могут его отыскать, поиски продолжаются. Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем — может, с собой забрали, может, еще что. Это снимали в Заолешенке, почти пригороде Суджи», — рассказал Богачев.

По его словам, все местные службы и волонтеры занимаются поисками пенсионера по мере своих возможностей. Он также сообщил, что его личность установлена. Мужчину зовут Александр Степанович Григорьев, ему 74 года.

Ранее в интернете появилось видео издевок боевиков ВСУ в фашистских касках над русским пенсионером. Известно, что одним из нацистов является 38-летний Василий Данилюк, живущий в Городенке Ивано-Франковской области Украины.

В издевательской записи в сети сказано, что как только видео закончилось, пожилого мужчину убили. Внучка не верит, что его могли застрелить. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже объявил награду в пять миллионов рублей за поимку тех, кто издевался над дедушкой.

Читайте также:

Появилась новая информация о дедушке, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области

Опубликованы кадры издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области

ООН прокомментировала глумление над курским пенсионером нацистами ВСУ
#поиски
#видео
#кадры
#волонтеры
#депутат
#информация
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды
Япония заявила об утечке 25 тонн радиоактивной воды на АЭС «Фукусима-1»
16 августа 2024, 14:03

Фото: istockphoto / blew_i

На аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды. Об этом сообщила компания Tokyo Electric Power Company. По данным энергетиков, вода вытекла из насосного отделения системы охлаждения для отработанного ядерного топлива.
Японские представители уверяют, что радиоактивная жидкость скопилась в дренаже на полу и не распространилась дальше. Чтобы выяснить причину утечки на АЭС остановили насос первичного охлаждения отработанного топлива.
«Температура в бассейне для охлаждения остается в пределах нормы, около 46°C. Утечка прекратилась», – сообщают представители компании TEPCO

Инцидентом уже занялось МАГАТЭ. Сейчас сотрудники атомной станции пытаются очистить вытекшую воду.

Ранее на «Фукусиме-1» уже фиксировали утечку радиоактивной воды в феврале 2024 года. Тогда вытекло около 5,5 тонн. Часть жидкости могла просочиться в почву.

Читайте также:

Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели повреждённую ударом ВСУ градирню ЗАЭС

Политолог Фененко объяснил зависимость Японии от США

Кабмин Японии призвал граждан отказаться от поездок в Россию
#температура
#эксперты
#компании
#аэс
#сотрудники
#станции
#всу
#магатэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге два ребенка попали в реанимацию, отравившись таблетками
16 августа 2024, 13:01

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге двое маленьких детей попали в реанимацию, отравившись таблетками. Об этом сообщает «Фонтанка».
Уточняется, что мальчик находился вместе с родителями в гостях. По предварительным данным, из-за недосмотра взрослых он проглотил таблетку от тараканов. Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую больницу имени Филатова.

В этот же день в медучреждение поступила четырехлетняя девочка, которая съела блистер таблеток, понижающих давление. Отмечается, что препарат принадлежал ее бабушке.

На данный момент девочка находится в реанимации. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Читайте также:

Банда из 15 подростков избила семиклассника из-за денег в Петербурге

«Королева кетамина» и помощник: В США задержали пять человек по делу о гибели Мэттью Перри

Появились подробности о состоянии пилотов упавшего под Иркутском Ту-22М3
#медики
#мальчик
#девочка
#дети
#лекарства
#отравление
#больница
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились подробности о состоянии пилотов упавшего под Иркутском Ту-22М3
SHOT: экипаж упавшего самолета Ту-22М3 находится в состоянии средней тяжести
16 августа 2024, 12:41

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Экипаж бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение в Иркутской области, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Согласно данным источника, медики диагностировали у одного из членов экипажа черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом копчика. У второго пилота — перелом грудины. У третьего летчика сломана нога.

В настоящее время все выжившие члены экипажа находятся в областной больнице.

Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 15 августа. В Минобороны сообщили, что все четверо пилотов успешно катапультировались. Воздушное судно совершало плановый полет и упало в безлюдной местности, пострадавших и разрушений на земле нет.

Читайте также:

Погиб один из летчиков потерпевшего крушение Ту-22М3

На месте крушения Ту-22 под Иркутском услышали три взрыва

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области – видео
#видео
#медики
#минобороны
#крушение
#самолет
#иркутская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подполковник Фролов не признает вину и просится обратно на СВО
Подполковник Фролов не признает вину в мошенничестве по делу комбрига ВДВ
16 августа 2024, 12:20

Фото: Минобороны РФ

Подполковник Константин Фролов не признал вину в особо крупном мошенничестве. Бывший подчиненный командира бригады ВДВ полковника Артема Городилова просится обратно на СВО. Ранее военный суд продлил арест Фролова и Городилова до 19 ноября.
«Я бы предпочел продолжать службу в зоне СВО, где, по моему мнению, мог бы принести больше пользы», – заявил Фролов после продления ареста.
Непосредственно полковника Городилова арестовали в начале июля в Рязани и доставили в Москву, где гарнизонный военный суд отправил его в СИЗО. Фролова задержали в Санкт-Петербурге в конце июня.

Судебные заседания по делу проходят в закрытом режиме. Офицерам вменяют мошенничество группой лиц в особо крупном размере – часть 4 статьи 159 УК. Военные не признают вину.

Читайте также:

ВС РФ массированным ударом уничтожили антенны Starlink в Херсонской области

ВС РФ уничтожили две установки HIMARS в Сумской области

Обстановка в Курской области, разгром ВСУ в Торецке и Нью-Йорке: последние новости СВО
#суд
#военные
#ук
#мошенничество
#сизо
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Возбуждала игрушками: школьница организовала вписку с группой парней и обвинила их в изнасиловании
16 августа 2024, 12:16

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

16-летняя школьница из Санкт-Петербурга решила устроить вечеринку у себя дома. На так называемую вписку она пригласила шестерых парней, пообещав им элитный алкоголь и игры для взрослых. Чем закончилась встреча «золотой молодежи» и что происходило в квартире на самом деле расскажет редакция «Радио 1».

Пригласила малознакомых парней


На вечеринку 16-летняя Анна пригласила не только знакомых парней, но и их приятелей, которых прежде даже не видела. По словам подруги школьницы, она сразу объявила ребятам, что на вписке их ждет алкоголь, танцовщицы и взрослые игры.
Среди приглашенных была одноклассница Анны, которая позже поделилась с журналистами деталями того вечера.

Девушка рассказала, что танцовщица на вечеринке действительно была, однако она не раздевалась. Анна все свое внимание уделяла одному из парней – Антону. Они целовались, обнималась, а потом уединились в комнате. Через некоторое время к паре зашел сначала один приглашенный гость, а затем несколько других. По словам подруги, Анна вела себя спокойно, не было похоже, что кто-то ее обидел.

Заявление об изнасиловании


На следующий день в полицию обратилась мать Анны с заявлением об изнасиловании дочери. Она утверждала, что трое малознакомых парней в возрасте от 17 до 19 лет против воли школьницы вступили с ней в половую связь. Правоохранители провели осмотр места происшествия в квартире, где проходила вечеринка, и изъяли нижнее белье девочки с биологическими следами.

Вскоре все участники вписки были задержаны и допрошены. Информация об инциденте дошла до главы СКР Александра Бастрыкина. В настоящее время дело находится на особом контроле у правоохранительных органов, при этом мера пресечения молодым людям избрана не была.


Фото: iStock/HappyNati

Что происходило на вечеринке в Санкт-Петербурге


Друг Анны Антон рассказал правоохранителям, что никаких насильственных действий в отношении девочки совершено не было и все происходило по обоюдному согласию.

«Есть видео-подтверждение, как она нас возбуждала интимными игрушками, целовала на видео, при свидетелях звала в комнату уединиться. Также перед тусовкой в переписке обозначила, что там будут игры 18 и что надо позвать мальчиков. После нашей связи она нас поблагодарила за вечер и подарила алкоголь», — поделился подробностями вечеринки молодой человек.

По его словам, секс у Анны был лишь с ним и еще одним парнем. Остальные либо просто наблюдали за процессом, либо отсутствовали в комнате вообще. Другие участники вечеринки подтвердили слова Антона и заявили, что мать Анны агрессивно себя ведет, угрожает связями с высокими чиновниками и грозится «посадить в тюрьму» всех участников вписки.

Правоохранители продолжают выяснять, было ли совершено изнасилование на самом деле.

Читайте также:

«Я был с ней мягким»: Похититель школьницы Олег Лавкин рассказал, зачем держал её на цепи

Прыгал на груди: в Магадане пьяный гость насиловал и убивал сестру, пока ее брат спал

«Дядя снял штаны»: 11-летние девочки рассказали о тренере из Анапы, мастурбирующим на их глазах
#скр
#секс
#дело
#алкоголь
#видео
#мать
#происшествия
#заявление
#изнасилование
#информация
#девушка
#игры
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Таксист-мигрант пытался склонить к сексу мать бойца СВО в Благовещенске
16 августа 2024, 12:08

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Мигрант попытался склонить к сексу мать бойца СВО в городе Благовещенске Амурской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская Община ZOV».
Отмечается, что женщина возвращалась домой на такси. По приезду на указанный ею адрес водитель не разблокировал двери и обратился к пассажирке с рядом предложений интимного характера. В итоге матери бойца СВО чудом удалось выбраться из машины.

После произошедшего она позвонила сыну, находящемуся в зоне СВО и рассказала о случившемся. Мужчина, в свою очередь, попросил активистов помочь матери. Представители «Русской общины» связались с мигрантом, который попросил прощения за сво поступок и пообещал не допускать подобного в будущем.

Несмотря на такой исход, женщина всё же написала заявление в полицию.

Напомним, что в апреля этого года мигрантам в регионе запрещено работать в сфере пассажирских перевозок.

Читайте также:

«Мало платили»: как мигрант-садовник избавился от семьи, в которой работал, изнасиловал хозяйку и убил ребенка

Прыгал на груди: в Магадане пьяный гость насиловал и убивал сестру, пока ее брат спал

В Подольске скорая помощь столкнулась с такси, есть пострадавший
#такси
#мигрант
#россия
#секс
#скорая женщина
#заявление
#полиция
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД планирует возбудить дело на итальянок, сделавших репортаж в Курской области
16 августа 2024, 11:44

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

МВД России собирается возбудить уголовное дело в отношении итальянских журналистов, подготовивших репортаж из Курской области на фоне атаки ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что речь идёт о журналистках Стефании Баттистини и Симоне Траини, которые посетили обстрелянный город Суджа.

В эфире итальянского телеканала TG1 вышел их репортаж, на котором журналистки показали подбитую технику у российской границы, а также пообщались с местными жителями.

По данным источника из российского ведомства, в отношении иностранных гражданок могут возбудить дело по статье Уголовного кодекса России о незаконном пересечении государственной границы.

Читайте также:

Бойцы ВСУ за месяц до нападения на Курскую область обучались в Великобритании

Два брата спасли истекающего кровью бойца ВСУ в Курской области

Обстановка в Курской области, разгром ВСУ в Торецке и Нью-Йорке: последние новости СВО
#мвд
#уголовное дело
#журналисты
#италия
#курская область
#всу
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф