Раскрыты новые подробности о личности дедушки, над которым глумились ВСУшники

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Пенсионер, над которым глумились бойцы ВСУ в Курской области, оказался беженцем из Макеевки. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 73-летний Александр Григорьев вместе с семьёй покинул ДНР в 2014 году и перебрался в село Гоголевка Суджанского района Курской области.
Всю жизнь дедушка проработал шахтёром в шахтах Донбасса. Его жены не стало в 2012 году, а в Гоголевку он переехал вместе с дочерью и её мужем.
Односельчане дедушки рассказали, что он очень добрый и хороший человек. До атаки ВСУ он занимался огородом и ухаживал за курочками. Родственники и соседи надеются, что пенсионера найдут живым.
В настоящее время к его поискам подключилась аэроразведка.
Ранее в интернете распространилось видео, на котором два бойца ВСУ глумятся над дедушкой, пародируя немецкий акцент. Один из них, 38-летний житель Ивано-Франковской области Украины Василий Данилюк, был в каске СС. Он кричал потерявшемуся пенсионеру: «Эй, русский Иван! Иди пей водка!».
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Всю жизнь дедушка проработал шахтёром в шахтах Донбасса. Его жены не стало в 2012 году, а в Гоголевку он переехал вместе с дочерью и её мужем.
Односельчане дедушки рассказали, что он очень добрый и хороший человек. До атаки ВСУ он занимался огородом и ухаживал за курочками. Родственники и соседи надеются, что пенсионера найдут живым.
В настоящее время к его поискам подключилась аэроразведка.
Ранее в интернете распространилось видео, на котором два бойца ВСУ глумятся над дедушкой, пародируя немецкий акцент. Один из них, 38-летний житель Ивано-Франковской области Украины Василий Данилюк, был в каске СС. Он кричал потерявшемуся пенсионеру: «Эй, русский Иван! Иди пей водка!».
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Версия об убийстве боевиками ВСУ пенсионера под Суджей не подтверждается
Анастасия Чинкова