Пенсионер-курянин пропал без вести после издевки над ним неонацистов ВСУ

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Пенсионер-курянин, над которым издевались украинские неонацисты, пропал без вести. Как сообщает Telegram-канал Mash, по разным данным, 74-летнего Александра Гусарова никто не видел уже девять или десять дней.
Известно, что одним из нацистов является 38-летний Василий Данилюк, живущий в Городенке Ивано-Франковской области Украины. Данных о сообщнике Данилюка пока нет.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже объявил награду в пять миллионов рублей за поимку тех, кто издевался над пенсионером. На злоумышленниках были каски с символикой карательного отряда СС.
Внучка Гусарова не верит, что его могли застрелить. В издевательской записи в сети от 11 августа сказано, что как только видео закончилось, пожилого мужчину убили.
Александр Гусаров является жителем Курской области, который искал дорогу в безопасное место. На его пути попались укронацисты, начавшие оскорблять старика.
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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий уже объявил награду в пять миллионов рублей за поимку тех, кто издевался над пенсионером. На злоумышленниках были каски с символикой карательного отряда СС.
Внучка Гусарова не верит, что его могли застрелить. В издевательской записи в сети от 11 августа сказано, что как только видео закончилось, пожилого мужчину убили.
Александр Гусаров является жителем Курской области, который искал дорогу в безопасное место. На его пути попались укронацисты, начавшие оскорблять старика.
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Никита Кротов