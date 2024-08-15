Пенсионер-курянин пропал без вести после издевки над ним неонацистов ВСУ

Педофил из Екатеринбурга





Мастурбировал перед детьми в Анапе

Фото: istock /Stivog

«Дочь рассказала: «Дядя снял штаны и стал трогать свою писю». Я тут же выскочила из квартиры полуголая и босиком. К тому моменту в подъезде уже никого не было. Я была готова наброситься на него с кулаками», — рассказывала мать школьницы.

Уроженец Екатеринбурга Алексей в середине июля переехал в Анапу. В съемной квартире он проживал вместе со своей матерью, на работу устроился в фитнес-центр. Уже через несколько недель после переезда Алексей зашел в подъезд многоэтажного дома и снял штаны перед школьницей. Ранее екатеринбуржец уже был судим за педофилию. В 2017 году его обвинили в мастурбации на глазах у девочки, которая сидела с ним на диване в фитнес-клубе.В 2023 году извращенец освободился из мест лишения свободы.11-летние школьницы, прибывшие в Анапу с родителями во время каникул, гуляли на площадке около многоэтажного дома. Одна из девочек сразу обратила внимание на странного мужчину. Школьнице показалось, что незнакомец следит за ней и подругой, снимает их на камеру мобильного телефона.Первой домой зашла знакомая потерпевшей. Через некоторое время подняться в квартиру решила и сама девочка. Вслед за ней в подъезд зашел Алексей. Остановив ребенка, он приспустил штаны и принялся мастурбировать. В этот момент из квартиры вышла подруга школьницы, которая спугнула извращенца.На записи с камер видеонаблюдения, установленных возле подъезда, правоохранители позже увидят, как Алексей спешно вышел из подъезда дома, поправляя майку и штаны.Перепуганные школьницы рассказали о произошедшем родителям. Мать потерпевшей девочки рассказала, что кинулась на поиски обидчика сразу же, как узнала от дочери о случившемся.Правоохранители задержали педофила в тот же день. В настоящее время он находится в СИЗО.



