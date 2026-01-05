Дефицит кадров и логистический бум подняли зарплаты грузчиков до 90 тыс. рублей

05 января 2026, 12:45

Фото: Istock/AndreyPopov

Средняя зарплата грузчиков в России к концу 2025 года достигла 90 тысяч рублей в месяц. За год зарплаты в сегменте выросли в среднем на 13–14%. Логистические, складские и промышленные компании предлагают самые высокие оклады.