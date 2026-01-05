Дефицит кадров и логистический бум подняли зарплаты грузчиков до 90 тыс. рублей
Средняя зарплата грузчиков в России к концу 2025 года достигла 90 тысяч рублей в месяц. За год зарплаты в сегменте выросли в среднем на 13–14%. Логистические, складские и промышленные компании предлагают самые высокие оклады.
Как сообщили «Постньюс» в Superjob, в Санкт-Петербурге грузчики в среднем получают 75 тысяч рублей, максимум — 125 тысяч. В миллионниках доходы ниже: в Екатеринбурге и Новосибирске — 65 тысяч, в Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону — около 60 тысяч.
Самые низкие показатели исследование зафиксировало в Волгограде, Омске, Перми и Уфе — примерно 55 тысяч рублей. Подработка грузчика приносит 4–7 тысяч рублей за смену. В Москве и ключевых логистических узлах ставки выше из-за ночных и срочных заказов.
Эксперты видят причину роста зарплат в высоком спросе на специалистов, кадровом дефиците и росте складских и транспортных операций.
