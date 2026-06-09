Дефицит кадров в РФ заставляет компании возвращать бывших сотрудников
HR-эксперт Лоикова: дефицит кадров приводит к борьбе за специалистов
Сотрудник при возвращении на бывшее место работы может потребовать от руководства повышения зарплаты или оформления на более высокую должность. Об этом рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
Она пояснила, что компаниям легче вернуть ушедшего работника, нежели обучать нового. Прежний специалист знает корпоративную культуру и коммуникации, что значительно снижает риски ошибок и время на адаптацию.
«Рынок труда в России сейчас диктует правила, особенно в рабочих специальностях: дефицит провоцирует борьбу за квалифицированного рабочего — сварщика, курьера, токаря, и конкуренция выросла в разы», — отметила Лоикова в разговоре с Москвой 24.
Эксперт посоветовала соглашаться на возвращение только в том случае, если компания готова исправить причины ухода. В качестве примеров HR-эксперт привела увеличение заработной платы, улучшение условий графика либо оформление в новой должности.
Однако Лоикова не исключила и риски подобной кадровой политики для работодателя. Так, у вернувшегося сотрудника может возникнуть уверенность, что компания будет идти на все его условия, кроме того, это может вызвать демотивацию у коллег.