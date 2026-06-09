Дефицит кадров в РФ заставляет компании возвращать бывших сотрудников

09 июня 2026, 13:19

HR-эксперт Лоикова: дефицит кадров приводит к борьбе за специалистов

Фото: iStock/fizkes

Сотрудник при возвращении на бывшее место работы может потребовать от руководства повышения зарплаты или оформления на более высокую должность. Об этом рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.





Она пояснила, что компаниям легче вернуть ушедшего работника, нежели обучать нового. Прежний специалист знает корпоративную культуру и коммуникации, что значительно снижает риски ошибок и время на адаптацию.





«Рынок труда в России сейчас диктует правила, особенно в рабочих специальностях: дефицит провоцирует борьбу за квалифицированного рабочего — сварщика, курьера, токаря, и конкуренция выросла в разы», — отметила Лоикова в разговоре с Москвой 24.