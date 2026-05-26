Стало известно, кому из россиян работодатель не вправе отказать в летнем отпуске
Депутат Госдумы Алексей Говырин перечислил категории работников, которым работодатель не имеет права отказать в летнем отпуске.
В беседе с RT парламентарий отметил, что этот перечень намного шире, чем многие думают.
«Прежде всего, это родители, опекуны и попечители ребёнка-инвалида до 18 лет, которые берут отпуск в удобное для них время по ст. 262.1 Трудового кодекса России без обязанности обосновывать выбор», — пояснил Говырин.Депутат добавил, что такая же защита распространяется на многодетных родителей с тремя и более несовершеннолетними детьми, пока самому младшему ребёнку не исполнится 14 лет.
«Беременные сотрудницы перед декретом и сразу после него уходят отдыхать независимо от стажа, а их мужья синхронизируют отпуск с супругой», — отметил он.Помимо этого, по словам Говырина, в перечень входят несовершеннолетние до 18 лет, почётные доноры, супруги военнослужащих, ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда и кавалеры ордена Славы трёх степеней.