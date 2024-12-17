Деградация и регресс: Матвиенко заявила о провале «мусорной реформы»

Валентина Матвиенко (Фото: Алексей Даничев/РИА Новости)
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о провале начавшейся шесть лет назад реформы обращения с отходами производства и потребления в Российской Федерации («мусорной реформы»).
«В итоге то, что должно было стать реформой, оказалось больше похоже на деградацию и регресс», — сказала председатель верхней палаты парламента на заседании Совета законодателей РФ.По её словам, благодаря «мусорной реформе» должна была быть выстроена чёткая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов, но в реальности этого сделать не удалось.
Она отметила, что региональные операторы, доход которых составляет сотни миллиардов рублей, оказались фактически никому не подотчётны.
Матвиенко отметила, когда вице-премьер Дмитрий Патрушев подключился к проблеме, ситуация улучшилась. Так, по инициативе Совета Федерации создан Федеральный штаб при Минприроды. В каждом субъекте работают региональные штабы во главе с губернаторами.
«Теперь у нас есть полная картина по каждому региону», — цитирует слова главы Совфеда ТАСС.Она привела данные, согласно которым в стране не хватает 172 тыс. контейнерных площадок, 423 тыс. контейнеров и более 1,5 тыс. единиц спецтехники.
Также Валентина Матвиенко призвала всех региональных руководителей выходить с законодательными инициативами, если они считают, что федеральное законодательство необходимо изменить.
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