С 1 января в России вырастут цены на крепкий алкоголь

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Министерство финансов РФ утвердило минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк. Самая дешёвая бутылка «беленькой» ёмкостью 0,5 литра с 1 января 2025 года будет стоить 349 рублей.
Это на 50 рублей дороже, чем было ранее. Соответствующий приказ ведомства размещён на официальном портале публикации правовых актов. Согласно документу, минимальная розничная цена на коньяк составит 651 рубль за поллитровую бутылку (прежде — 556 рублей).
Также вырастет и минимальная стоимость на бренди и прочий крепкий алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме самого коньяка). За бутылку такого напитка придётся заплатить по меньшей мере 472 рубля за бутылку ёмкостью 0,5 литра.
Минфин объясняет необходимость повышения цены ростом инфляции, повышение ставок акциза на крепкий алкоголь, а также существенным увеличением расходов производителей на его изготовление.
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Также вырастет и минимальная стоимость на бренди и прочий крепкий алкоголь, произведенный из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме самого коньяка). За бутылку такого напитка придётся заплатить по меньшей мере 472 рубля за бутылку ёмкостью 0,5 литра.
Минфин объясняет необходимость повышения цены ростом инфляции, повышение ставок акциза на крепкий алкоголь, а также существенным увеличением расходов производителей на его изготовление.
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Александр Бойцов