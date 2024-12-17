В Госдуме предложили ввести запрет на дарение алкоголя

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Депутат Госдумы, зампредседателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил ввести запрет на дарение алкогольной продукции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, соответствующая инициатива направлена на снижение потребления алкоголя в стране и поддержку здорового образа жизни. Согласно законопроекту, за передачу алкогольной и спиртосодержащей продукции в качестве подарка предусмотрены штрафы: 5 тыс рублей для физлиц, от 35 до 50 тыс для должностных лиц и 100 тыс для юридических.
Парламентарий подчеркнул, что вместо подобных напитков надо дарить «то, что может вызывать радость и приносить пользу».
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