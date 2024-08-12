Действие полиса ОСАГО будет расширено на территорию Белоруссии

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Правительство России подготовило законопроект о расширении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Отмечается, что нововведение позволит владельцам авто при желании расширить покрытие полиса на территорию Белоруссии Для этого им не потребуется выплачивать дополнительную страховку, поскольку компенсации при ДТП будут включаться в существующее страхование.
Кроме того, сохранится возможность использования электронного документа.
Мишустин подчеркнул, что новый механизм вступит в силу 1 октября 2024 года.
Также премьер добавил, что в правительстве рассчитывают на облегчение поездок в Белоруссию на автомобилях, в дом числе для туристов и предпринимателей.
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Кроме того, сохранится возможность использования электронного документа.
Мишустин подчеркнул, что новый механизм вступит в силу 1 октября 2024 года.
Также премьер добавил, что в правительстве рассчитывают на облегчение поездок в Белоруссию на автомобилях, в дом числе для туристов и предпринимателей.
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Анастасия Чинкова