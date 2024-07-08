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Стало известно, почему водителей без страховки могут штрафовать каждый день

Юрист Яковлева: водителей без страховки могут штрафовать ежедневно
08 июля 2024, 05:32
Фото: IStock/wastesoul

Фото: IStock/wastesoul

Система распознавания водителей без страховки может заработать в этом году. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на директора Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Марию Яковлеву.
Она рассказала, что для фиксации нарушителей будут использовать камеры. Они проверят госномера автомобиля по базе. Если выяснится, что на него нет страховки, водителю автоматически будет выписан штраф. Повторяться это может ежедневно. Сумма штрафов в месяц составит 25 000 рублей. ГД рассмотрит инициативу в начале августа.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявил о необходимости научить нейросети определять водителей, не имеющих полис ОСАГО. Специалист также поддержал инициативу Российского союза автостраховщиков (РСА) о ежедневных штрафах за езду без ОСАГО с помощью дорожных камер.



Разрешение не иметь полиса ОСАГО при регистрации автомобиля будет выгодно владельцам ретромобилей и коллекционных машин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#штраф
#камеры
#осаго
#полис
Вспышки на солнце могут привести к изменению озонового слоя Земли
Science XXI: солнечные вспышки становятся причиной повышения температур
08 июля 2024, 01:21

Фото: IStock/remotevfx

Иногда солнце может производить более разрушительные вспышки, чем те, которые мы привыкли обычно наблюдать. Это так называемые «событиями с солнечными частицами», рассказывает Science XXI.
Как объясняет издание, протоны, будучи тяжелее электронов, подбрасываются солнечным ветром и достигают более глубоких слоев атмосферы Земли, приводя к разрушению ее озонового слоя. Эти же события вызывают яркие полярные сияния.

Тем не менее, ученые обеспокоены усилившимися вспышками на солнце, ведь во многом благодаря им озоновый слой за последние 100 лет сократился на 6%, что привело к большему попаданию солнечных лучей и повышению температуры в мире.

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#солнце
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В ГД внесут проект о выходном матерям для сопровождения ребенка при медосмотре
08 июля 2024, 00:38

Фото: IStock/Oleg Elkov

Депутаты Госдумы от либерально-демократической партии России вносят в ГД законопроект, который предусматривает предоставление женщинам с ребенком в возрасте до 7 лет дополнительного оплачиваемого выходного один раз в 2 месяца, для сопровождения ребенка при прохождении им медосмотра. Об этом информирует РИА Новости.
Стало известно, что изменения предлагается внести в ТК РФ. Предоставляться выходной будет по письменному заявлению матери. График выходных дней должен будет согласовываться с работодателем. Оплачиваться выходной будет в размере среднего заработка. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2025 года.

«Однократно в течение календарного года допускается использование до шести дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней, право на получение которых работник имеет в данном календарном году», — отмечается в проекте закона.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума РФ приняла закон об индексации выплат военным пенсионерам на 5,1% с 1 октября текущего года. Выплаты будут повышены с начала октября. Эта мера стала ответной на ежегодное повышение индекса потребительских цен.

Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#госдума
#закон
#женщины
#законопроект
#рф
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День Петра и Февронии 2024: что можно делать 8 июля, если не хотите остаться в беде и одиночестве
День семьи, любви и верности или День Петра и Февронии 2024: приметы, история
08 июля 2024, 00:00

Фото: istock / prostooleh

Восьмого июля православная церковь отмечает День Петра и Февронии Муромских, а второе название праздника — День семьи, любви и верности. О том, как торжество справляется в России, что можно делать и чего стоит избегать расскажет редакция «Радио 1».


День Петра и Февронии: когда праздник


Житие этой пары принято считать образцом христианского брака и символом идеальных семейных отношений. Каждый год праздник отмечают в одну и ту же дату — 8 июля. В 2024 году День семьи, любви и верности выпадает на понедельник.


День Петра и Февронии: история торжества


Петр и Феврония издавна считались покровителями семьи и брака.

Согласно церковному преданию, до того, как Петру вступить на княжеский престол, он убил святым мечом дьявольского Змея, который приходил к жене его брата Павла. Змей перед смертью обрызгал Петра своей кровью, из-за чего у последнего началась проказа. Недуг никак не удавалось излечить, но однажды во сне Петр увидел дочь пчеловода Февронию, которая его исцелила, и отправился к ней наяву.

Девушке действительно удалось помочь князю. Взамен Феврония взяла с Петра обет, что он женится на ней, но правитель обещания не сдержал, так как девушка была простой крестьянкой.

Через некоторое время болезнь вновь одолела Петра. Оказалось, что Феврония оставила на теле Петра один незалеченный струп, из-за которого проказа снова вернулась.

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

На этот раз князь уже не стал отказывать девушке и отрекся от престола, женившись на ней.

В пожилом возрасте Петр и Феврония завещали похоронить себя в одном гробу, с тонкой перегородкой посередине. Они молили Бога о том, чтобы умереть в один день. Так и получилось — оба ушли из жизни 8 июля в один день и час.

Их намеревались захоронить отдельно друг от друга, но чудеснейшим образом Петр и Феврония оказались в одном гробу.

День семьи, любви и верности 8 июля


Праздник семьи, любви и верности начали отмечать в России в начале 90-х годов. Символом торжества является ромашка. Для россиян торжество имеет особенное значение. Ежегодно в эту дату вручают награды семьям, которые прожили в браке долгие годы. Как правило, это пары, которые отметили 25-летие со дня свадьбы, а также многодетные.



Фото: istock / Valeriy Lushchikov

Что можно делать 8 июля


В древние времена супруги старались все делать в этот день вместе. Считалось, что работа бок о бок принесёт счастье и достаток в дом. Восьмое июля считается хорошим днем для сватовства, знакомства и свиданий.

Верующие в День Петра и Февронии ходят в храм, молятся святым Петру и Февронии о своей семье, любви, о семейном благополучии.

Февронье также молятся об избавлении от болезней, так как при жизни она смогла исцелить мужа.

Что нельзя делать 8 июля


Плохой приметой являются ссоры, сплетни и сквернословия в этот день. Предки считали, что это плохой знак, предупреждающий о невзгодах или даже скорой смерти.

Не рекомендуется 8 июля печь или шить.

Не стоит, по приметам, срывать символ праздника – ромашки, а тем более гадать по ним.

Не следует проводить день Петра и Февронии в одиночестве. Тот, кто рискнет пренебречь этим запретом, может надолго остаться лишь один на один со своими печалями.

Приметы погоды на 8 июля


Фото: istock / imacoconut

  • По погоде на День семьи, любви и верности можно предсказать, каким будет следующий месяц. Если будет жарко, то следующие 40 дней простоит такая погода.
  • Если подул северный ветер, то установится ясная погода, а если южный – дождливая.
  • Радуга в небе сулит дождливый месяц лета, а если к празднику наросло много клевера, то июль будет дождливым.
  • Считается, что в ночь на 8 июля могут сниться вещие сны, которые показывают одиноким людям будущего партнера, а супругам дают прогноз семейной жизни на пять лет вперед.

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#день семьи
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Врачи назвали овощи, которые наносят больше вреда, чем пользы
74.RU: консервированный горох, томаты и картофель несут вред для организма
07 июля 2024, 18:57

Фото: iStock/Sarsmis

Консервированный горох, томаты и картофель несут больше вреда для организма, чем пользы. Об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на исследование медиков.
По данным источника, консервированный зеленый горошек может привести к сильному газообразованию и обострению гастрита с язвой при чрезмерном употреблении. Врачи отмечают, что помидоры, которые были выращены в грунте с химическими удобрениями, могут вызвать повышенную кислотность и раздражение слизистой желудка.

Картофель, в свою очередь, негативно воздействует на нервную систему. Свекла же осложняет процесс усвоения кальция, повышает кислотность желудка и может быть вредна для диабетиков.

Капуста также может обладать вредоносным эффектом. При ее употреблении в больших количествах может заболеть кишечник, поэтому она не рекомендуется людям с проблемами ЖКТ.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что консервированные овощи могут быть вредны для здоровья, так как они способны провоцировать проонкологические процессы.

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#картофель
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#эксперты
#овощи
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В Киеве не исключили полного падения энергетики уже этой зимой
Эксперт Корольчук: энергосистема Украины может не выдержать холодов этой зимой
07 июля 2024, 18:01

Фото: iStock/WangAnQi

Эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук заявил, что энергосистема Украины при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать. Об этом информирует агентство УНИАН.
Уточняется, что это приведет к полному падению энергосистемы. Эксперт отметил, что на холодное время года имеется ряд сценариев.

Согласно базовому сценарию, удастся обеспечить стабильную работу восьми или девяти блоков АЭС, если погода зимой будет без сильных холодов. В таком случае отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.

При негативном сценарии получится восстановить до 2 ГВт генерации и обеспечить работу шести-семи блоков электростанции. И если будут сильные холода, то это повлечет за собой «определенные кризисные ситуации», заключил Корольчук.

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#электричество
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Московская область получила Гран-При на фестивале «Будущее в цветах»
07 июля 2024, 17:04

Фото: Сергей Хакимов

Подмосковье получило Гран-при фестиваля «Будущее в цветах». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
На мероприятии были представлены клумбы от дизайнеров со всей страны. Композиция из Подмосковья «Зеленые горизонты» получила Гран-при в номинации «За лучшее воплощение темы фестиваля».

Всего на выставку завезли более 100 миллионов цветов, из которых были выполнены арт-объекты и экспозиции.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов выразил уверенность в том, что после высокой оценки композиции из Подмосковья еще больше руководителей парков будут применять у себя технологию, использованную при создании объекта.

Автор проекта «Зеленые горизонты», ландшафтный дизайнер Марина Береснева рассказала, что идея композиции пришла к ней весной.

«Идея ко мне пришла весной, когда я наблюдала за затапливаемыми частями дорог и улиц. Подумала, что можно решать проблему ливневых стоков красиво, эффективно, без больших затрат с помощью технологии создания участков «Дождевой сад». Даже в парках мы можем направлять лишнюю воду в искусственно созданную низину и оформлять края растениями, устойчивыми для частичного затопления. Знания основных законов природы позволяют решать многие проблемы, в том числе городских служб — достаточно один раз создать правильное биосообщество и затем оно само себя будет регулировать», — рассказала дизайнер.

Фото: Сергей Хакимов


По ее словам, участие в создании проекта приняли более 20-ти человек.
«Это не только те, кто непосредственно делал всё своими руками, но и консультанты по водоемам, питомниководы. Мы подбирали устойчивые растения и материалы, прорабатывали выживаемость и внешний вид композиции», — пояснила Береснева.

Для создания композиции, получившей призовое место на фестивале, были использованы растения, выращенные в питомниках Подмосковья. Среди них: змеевик большой, щучка дернистая, купальница, вербейник монетчатый, ирис болотный, иван-чай узколистный. Эти виды растений наиболее устойчивы к климату и поддерживают свою наивысшую декоративность.

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«Вернул Путин»: Андреева о работе на Первом канале, нападении маньяка, ссоре с Михалковым и СВО
Екатерина Андреева рассказала о нападении маньяка, йоге и ссоре с Михалковым
07 июля 2024, 16:12

Фото: РИА Новости / Нина Зотина

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева редко дает интервью и делится фактами из своей жизни. Однако в беседе со Светланой Бондарчук бессменный диктор программы «Время» сообщила, что однажды отбилась от маньяка, который преследовал ее прямо в телецентре Останкино. О том, какими подробностями из своей жизни еще поделилась Андреева читайте в материале «Радио 1».


Екатерина Андреева о работе на Первом канале


Телеведущая рассказала, что работает по графику «полгода работы – полгода отдыха». По ее словам, это удобный формат для нее, и она согласилась бы работать год через год, если бы была такая возможность.

Андреева также рассказала о том, что научилась справляться с профессиональным выгоранием и стрессом, которые присущи журналистам. Она добавила, что обладает природным даром –транслировать спокойствие и уверенность.

«Когда я рассказываю новости, я говорю с каждым конкретным человеком, который имеет к ним отношение. Пытаюсь через это умение передавать спокойствие и уверенность в том, что мы справимся – это какая-то природная у меня тема», — поделилась в интервью телеведущая.

Про временное отсутствие в эфире программы «Время»


Дважды за свою телевизионную карьеру Екатерина Андреева пропадала из эфира программы. Это произошло в 2009 и 2018 годах. Тогда ходили слухи о том, что у нее произошел конфликт с руководством, однако истинную причину телеведущая предпочла не разглашать.

«Это секрет, и никто эти причины не знает. Я их не раскрываю, это наше внутреннее дело», — заявила Андреева.

Она также опровергла слух о том, что на Первый канал ее вернул президент России Владимир Путин.

«Меня вернул президент? Не знаю, кто такие легенды выдумывает», — недоумевает диктор.


Фото: РИА Новости / Евгений Биятов


Ссора Андреевой с Михалковым


Екатерина Андреева рассказала, что несколько лет не общалась с режиссером Никитой Михалковым. По ее словам, он не разговаривал с ней из-за ее попыток убедить его не менять исполняющую главную роль актрису во второй части «Утомленных солнцем».

«Когда я узнаю, что он поменял актрису, я сделала все, чтобы донести ему информацию о том, что нельзя этого делать. Но он это не воспринял. Потому что здесь уже взыграло режиссерское эго. <...> Он выбрал, как посчитал нужным, и после этого со мной много лет не разговаривал», — рассказала Андреева.

Она также добавила, что именно по этой причине фильм Михалкова «не взял» Оскара.

«Он поменял актрису (в главной роли картины «Утомленные солнцем: Предстояние» жену Котова сыграла Виктория Толстоганова, а не Ингеборга Дапкунайте — прим.ред.). Я знаю, по каким причинам, но не буду говорить. Как только он поменял актрису, все изменилось. Актриса, которую он выбрал, прекрасная. Но у нее нет следа резинки от трусов на теле — она образуется только у Ингеборги. <...>И фильм не зашел. Между героиней Толстогановой и Митей нет химии, нет борьбы за нее, и фильм идет не туда. Поэтому и нет Оскара», — рассказала телеведущая.

Андреева сообщила о том, как поддерживает себя в форме


Телеведущая рассказала, что у нее девять тренировок в неделю. Она ходит на фитнес, пилатес и йогу. Кроме того, ей удалось познакомиться с наставником по китайской гимнастике.

«Все закончилось глубокой практикой, серьезными осознанием и путем Дао. Боевая гимнастика, медицина и практика духа. Мой учитель может ударом пальца убить человека. Я знаю эти приемы», — заявила Андреева.


Как на Андрееву напал маньяк в Останкино


Телеведущая рассказала, как однажды на нее хотел напасть ненормальный мужчина. Инцидент случился после ночной смены в дикторском отделе. В какой-то момент телеведущая осознала, чточто никого нет рядом и включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров.

«Он отвалился, ударился головой, пошла кровь, а я быстро села в машину и уехала», — сообщила диктор.
Она также поведала еще одну историю, когда ей пригодились энергетические практики.

«Еще в Черногории шла по пляжу и увидела огромную стаю бродячих собак, напавшую на домашнего боксера (пса) — он увязался за девочкой и его атаковали. Мне кричали сотрудники отеля «Катя, не заходи туда, это опасно!». Но я понимала, что его загрызут. Поэтому просто зашла внутрь стаи и сильно закричала. На несколько секунд все собаки замерли, и тут я говорю этому боксеру: «Ты чего тут лежишь, дурак?! Беги!», пнула его ногой и он убежал. И это поле я держала еще несколько секунд. Не могу применять эти возможности все время, это очень затратно энергетически, могу заболеть», — пояснила телеведущая.

Андреева об отношении к СВО


Екатерина Андреева ранее неоднократно заявляла, что поддерживает спецоперацию на территории Украины и рекомендовала не забывать о том, как в 1945-м году «мы этой нацистской гидре хребет пообломали».

Также телеведущая прокомментировала инцидент, произошедший в эфире 14 марта 2022 года, когда редактор Первого канала Марина Овсянникова вышла за спиной ведущей с плакатом, на котором виднелась надпись: «No war, Russians against war» (Нет войне, русские против войны — прим.ред).

«В этом плакате я могу согласиться со всем английским текстом, который был написан понятно для английских зрителей, не для бабушки из каких-нибудь Нью-Васюков. Но я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем», — заявила телеведущая.

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#телевидение
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Владелец галереи «Модный сезон» рядом с Кремлем решил подать на банкротство
РБК: владелец галереи «Модный сезон» в Москве решил подать на банкротство
07 июля 2024, 12:35

Фото: iStock/jinga80

Компания «Торговая галерея», владеющая галереей «Модный сезон» на «Охотном ряду», решила подать на банкротство. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что 2 июля уведомление поступило в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических компаний. По информации источника, в течение месяца «Торговая галерея» должна обратиться в арбитражный суд.

Примечательно, что соответствующее решение связано с обстоятельствами, которые осложняют хозяйственную деятельность организации. В компании данную ситуацию еще не комментировали.

Напомним, 27 ноября прошлого года в картотеке московского Арбитражного суда появились сведенья о регистрации заявления «СПБ биржи» о банкротстве. Имя заявителя не раскрывалось.

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#компании
#кремль
#москва
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Умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт
Бывшая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт скончалась в возрасте 95 лет
07 июля 2024, 11:57

Фото: iStock/Imagesines

Первая жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт умерла в возрасте 95 лет. Об этом ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов сообщил на своей странице в социальной сети Х.

О том, что стало причиной смерти пожилой женщины в настоящее время неизвестно. Также нет информации о том, где и когда пройдет захоронение экс-супруги политика.

Мирта Диас-Баларт вышла замуж за Фиделя Кастро в 1948 году, однако уже в 1955 году их брак распался. Женщина забрала совместного с Кастро сына с собой в США, а политик сбежал в Мехико.

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