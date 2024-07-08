Стало известно, почему водителей без страховки могут штрафовать каждый день

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Система распознавания водителей без страховки может заработать в этом году. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на директора Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Марию Яковлеву.
Она рассказала, что для фиксации нарушителей будут использовать камеры. Они проверят госномера автомобиля по базе. Если выяснится, что на него нет страховки, водителю автоматически будет выписан штраф. Повторяться это может ежедневно. Сумма штрафов в месяц составит 25 000 рублей. ГД рассмотрит инициативу в начале августа.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявил о необходимости научить нейросети определять водителей, не имеющих полис ОСАГО. Специалист также поддержал инициативу Российского союза автостраховщиков (РСА) о ежедневных штрафах за езду без ОСАГО с помощью дорожных камер.
Разрешение не иметь полиса ОСАГО при регистрации автомобиля будет выгодно владельцам ретромобилей и коллекционных машин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Разрешение не иметь полиса ОСАГО при регистрации автомобиля будет выгодно владельцам ретромобилей и коллекционных машин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова