Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Декларацию о создании модной федерации БРИКС подписали в Москве

Декларацию о создании модной федерации БРИКС подписали в Москве

08 октября 2024, 13:22
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

На Международном форуме BRICS+ Fashion Summit, завершившемся в Москве 5 октября, подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента культуры.
Отмечается, что перед объединением поставлены основные задачи: укрепление партнёрских связей между отраслевыми сообществами разных государств, содействие устойчивому развитию индустрии, культурный обмен, поддержка молодых специалистов и оказание помощи дизайнерам в выходе на международный рынок.

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина подчеркнула, что декларация была подписана главами профильных ассоциаций, учебных заведений и организаторами недель моды, которые приехали из более чем 50 стран. В число этих государств вошли Россия, Египет, Индия, ЮАР, Эфиопия, Кения, Эквадор и многие другие.



Также она добавила, что создание такой представительной международной федерации является одним из важнейших результатов форума, состоявшегося в российской столице. По итогам можно сказать, что вновь были подтверждены общие подходы и большой потенциал развития.

Читайте также:

Украину не будут обсуждать на саммите стран БРИКС

Сирия отправила заявку на присоединение к БРИКС

Генсек ООН Гутерриш посетит саммит БРИКС в Казани
#брикс
#мода
#москва
#саммит
#декларация
На 20 участках дорог в Подмосковье обустроили шумовые полосы
08 октября 2024, 13:35

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Шумовые полосы обустроили на 20 участках региональных дорог в одиннадцати городских округах Московской области, работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Работы объёмом более 260 квадратных метров выполнены в 11 городских округах на участках, где необходимо привлечь внимание водителей к соблюдению скоростного режима. Планируется нанести еще 42 комплекта шумовых полос», — рассказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Шумовые полосы появились на дорогах в Одинцовском округе, Балашихе, Ступине, Черноголовке, Серпухове, Зарайске и в ряде других округов.

В министерстве отметили, что шумовые полосы обустраивают перед железнодорожными переездами, выездами на автомобильные магистрали, в районе пешеходных переходов и перекрёстков.

Читайте также:

Трассу М-12 «Восток» достроят за 9 млрд рублей

В Серпухове открыли новый пешеходный мост над ж/д путями

В Лобне началось строительство подъезда к ул. Гагарина в рамках Северного обхода
#минтранс мо
#алексей гержик
#нацпроекты
#безопасные и качественные автомобильные дороги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семье участника СВО из Красногорска подарили стиральную машину
08 октября 2024, 13:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Стиральную машину получила взамен сломавшейся семья Каплан из Красногорска, глава которой Станислав был призван на СВО и потерял в боях правую руку. Бытовую технику подарил глава округа Красногорск Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Подарок доставили во время визита первого заместителя главы округа Натальи Тимошиной. Семья нуждается в поддержке — здесь растёт двое сыновей, а Станислав в настоящее время проходит лечение в военном госпитале им. Вишневского. Ему уже провели три операции и сейчас готовят к протезированию, потом его ждёт медицинская реабилитация», — говорится в сообщении.
В администрации заверили, что семье героя и впредь будут помогать в разных сферах, в частности, им окажут содействие в протезировании и реабилитации Станислава, а его детей помогут устроить в спортивные секции.

Читайте также:

В Красногорске сплели и передали в зону СВО более 300 маскировочных сетей

В Красногорске собрали очередную партию помощи для жителей Курска и Белгорода

В Красногорске стартует всероссийская акция Аллы Духовой по посадке кедров
#сво
#помощь
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Волоколамске прошла военно-патриотическая акции «Марш кремлёвских курсантов»
08 октября 2024, 13:06

Фото: пресс-служба администрации г. о. Волоколамск

Волоколамский район стал местом проведения военно-патриотической акции «Марш кремлёвских курсантов». В рамках мероприятия студенты и курсанты прошли маршрут, который в 1941 году за 36 часов преодолели кремлёвские курсанты Отдельного курсантского полка. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Участники акции прошли маршрут в полном обмундировании, с точным макетом оружия и отдали дань памяти солдатам Великой Отечественной войны у мемориалов и братских захоронений.

6 октября участники акции почтили память 11 героев-сапёров на мемориале «Взрыв» на 114-м километре Волоколамского шоссе. В 6 км от этого места, у деревни Строково, 11 бойцов 1077 стрелкового полка отдали свои жизни, чтобы обеспечить организованный отход полка на новый рубеж.

7 октября у памятника Кремлёвским курсантам в селе Ярополец Волоколамского района собрались ветераны вооружённых сил, курсанты, военнослужащие, студенты, кадеты и юнармейцы, демонстрируя единство и верность памяти предков, которые защитили Отечество.

Более 800 человек пришли почтить память героев Великой Отечественной войны.

«Мы благодарим всех участников и организаторов марша за их преданность памяти героев и за стремление сохранить историческую правду о событиях тех лет. Пусть этот день станет напоминанием о том, что единство и верность своим корням — это то, что делает нас сильными и способными преодолеть любые трудности», — сказала временно исполняющая обязанности главы Волоколамского округа Наталья Козлова.
Читайте также:

Семье участника СВО из Красногорска подарили стиральную машину

В Подмосковье проходит военно-патриотическая игра «Девушки в погонах»

Волошин поздравил с Днем города 100-летнего ветерана ВОВ Клавдию Рыженко
#подмосковье
#маршрут
#студенты
#ветераны
#память
#акции
#волоколамск
#курсанты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Учителя из Красногорска побывали на Форуме классных руководителей
08 октября 2024, 13:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В этом году Форум классных руководителей стал важным событием в сфере образования и воспитания. Более тысячи классных руководителей и кураторов средних профессиональных учебных заведений из 89 регионов России и Байконура собрались на площадке, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Делегация Московской области состояла из 44 педагогов, прошедших конкурсный отбор. Общее количество заявок на участие превышало 40 000.

Учителя Красногорского района также приняли участие в мероприятии. Среди них были Ирина Юрьевна Петрухина из образовательного центра «Вершина», Лия Маратовна Сазонова из МБОУ СОШ №16, Светлана Владимировна Смирнова и Алёна Андреевна Смирнова из образовательного центра «Лидер».

Форум классных руководителей организован Министерством просвещения Российской Федерации по поручению президента. Это важное событие в сфере образования и воспитания, объединяющее педагогов со всей страны. Участники форума обсуждают актуальные вопросы воспитания и обучения, делятся опытом и идеями, знакомятся с новыми методиками и технологиями.

Педагоги представили свои идеи и проекты, обсудили актуальные темы и проблемы. У них была возможность пообщаться с экспертами в области образования и воспитания, а также с коллегами из других регионов.

Читайте также:

Педагог Луховицкий усомнился в эффективности штрафов против оскорблений учителей

Московский сервис запускает для школьников цифрового учителя на базе ИИ

Россияне назвали своих любимых учителей-предметников
#педагог
#форум
#учителя
#педагоги
#красногорск
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске сплели и передали в зону СВО более 300 маскировочных сетей
08 октября 2024, 12:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Свыше 300 маскировочных сетей сплели активисты красногорского отделения «Молодой Гвардии Единой России» для бойцов, участвующих в специальной военной операции, ребята также изготавливают окопные свечи и другие нужные на фронте предметы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Каждый сплетённый узел — это символ нашей поддержки и веры в Победу! Помогая нашим бойцам, мы помогаем сохранить мир для будущего», — заявила активистка Вероника Корунная.
Присоединиться к плетению сетей может любой желающий, работы проходят в центре «Забота» по адресу: Красногорск, Ильинское шоссе, дом №1А, атриум третьего этажа.

Кроме того, в округе работает три пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи, в том числе — в общественной приёмной окружного отделения «Единой России» в доме №9 по Лесной улице. Приёмная открыта с 10:00 до 17:00.

Читайте также:

В Красногорске собрали очередную партию помощи для жителей Курска и Белгорода

На матче Медийной футбольной лиги в Красногорске «Амкад» разгромил DMedia

В Красногорске стартует всероссийская акция Аллы Духовой по посадке кедров
#гуманитарная помощь
#красногорск
#сво
#молодая гвардия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Насобирают десятки миллионов»: Экс-сотрудник МВД рассказал про новую схему мошенничества
Экс-сотрудник МВД Игнатов: мошенники богатеют с помощью фальшивых платежек
08 октября 2024, 12:36

Фото: iStock/frankpeters

У мошенников новая уловка — рассылать поддельные долговые платежные документы. Подобные квитанции в своих почтовых ящиках обнаружили жители городского округа Реутов. Они обратились в МосОблЕИРЦ для уточнения, после чего информация о наличии задолженностей не подтвердилась. Квитанции оказались фальшивыми.
Если оплатить счет по такому «платежному документу», то можно не только перевести средства, но и отдать все персональные данные мошенникам.

Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов в беседе с «Радио 1» сообщил, что мошенничество у злоумышленников — главный источник заработка, потому они постоянно придумывают новые «крючки».

«На то они и мошенники, чтобы быть неутомимыми. Фальшивые платежки — один из новых способов», — сообщил эксперт.

По его словам, многие люди, получив такой документ в почтовом ящике, удивляются, потому что они являются добросовестными плательщиками.

«Бабушки и дедушки в этом плане стали мудрее, они все перепроверяют. Такой обман больше касается среднего поколения. Люди, которые работают, которым некогда ни в чем разбираться, что-то выяснять. Им проще оплатить, тем более что суммы там не очень большие. А мошенники со всех по чуть-чуть соберут, и так насобирают десятки миллионов», — объяснил Бывший оперативный сотрудник МВД.

Он добавил, что подобная схема будет работать недолго, ей на смену придет что-то другое, поэтому нужно быть готовым ко всему.

«Прежде, чем что-то оплатить, пойти на какое-то условие, которое вам предлагают, надо 10 раз проверить. Надо позвонить или сходить в МФЦ с паспортом и узнать, за что и почему вы должны. Там вам сразу все объяснят. Потом нужно обратиться к сотрудникам правоохранительных органов, которые по камерам увидят, кто разносил эти фальшивые платежки. Установят личность нарушителя, выявят подельников, а потом хлопнут эту организационную группу», — рассказал собеседник.

Читайте также:

Жителей Подмосковья предупредили о звонках от лжеэнергетиков

Мошенники начали обманывать россиян от лица служб доставки

Россиян предупредили о схеме мошенников в Telegram
#мвд
#эксперт
#мошенники
#мфц
#данные
#мошенничество
#telegram
#люди
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заммэра Москвы Ефимов рассказал о двух новых учебных корпусах для школ в ТиНАО
08 октября 2024, 12:36

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики и строительства

В столичных районах ТиНАО Филимонковский и Коммунарка построены два новых учебных корпуса, которые предназначены для школ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы указано, что в обоих корпусах есть как универсальные, так и специализированные кабинеты, лаборатории, спортивные и актовые залы. Оба здания уже приняли своих первых учеников, сообщил Ефимов.

По словам заместителя мэра, новый корпус школы № 1391 в деревне Горчаково рассчитан на 725 учебных мест. Дополнительное здание школы № 2070 в посёлке Воскресенское способно принять 300 учащихся.

Московская государственная надзорная строительная инспекция на всех этапах возведения социальных объектов осуществляла строгий контроль хода работ. В августе ведомство выдало разрешения на ввод в эксплуатацию учреждений образования, а с началом нового учебного года корпуса приняли более тысячи учеников.

Читайте также:

Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые будут построены в ТиНАО

В Химках проводится капитальный ремонт школы №8

С начала года в ТиНАО построили 20 школ и детских садов
#школы
#контроль
#здание
#лаборатории
#мэр
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме высказались о возможности выплатить 13-ю пенсию в конце года
Депутат Бессараб: идея выплатить 13-ю пенсию в конце года является популизмом
08 октября 2024, 12:34

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Идея о выплате россиянам 13-й пенсии в конце года выглядит популистской. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с изданием «Лента.ру».
Она отметила, что пенсионная система является страховой системой. В настоящее время каждый работающий россиянин через своего работодателя выплачивает страховые взносы. Часть этих средств идёт непосредственно на пенсионное обеспечение.

В связи с тем, что зачастую россияне не получают 13-ю зарплату, то и выплачивать 13-е страховые взносы не представляется возможным. Здесь вопрос стоит о том, как компенсировать ту недостающую часть, которую не будет выплачена в Пенсионный фонд.

Бессараб сравнила государственный бюджет России с бюджетом отдельной семьи, где средства распределяются заранее. Она объяснила, что каждая часть средств уже заранее отложена на ту или иную сферу, поэтому на незапланированные траты уже не хватает финансирования. При этом занять его ни у кого нельзя, в частности, из-за санкционных ограничений.

Читайте также:

Российским пенсионерам предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию

Стало известно, насколько увеличится средняя пенсия в 2025 году

Индексация страховых пенсий в 2025 году будет осуществлена с 1 января
#пенсия
#госдума
#россия
#выплаты
#бюджет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывшие супруги из России делят в Турции имущество на 80 млн евро
Sabah: Супруги из России в Анталье делят имущество на 80 млн евро
08 октября 2024, 12:19

Фото: istock/9parusnikov

В турецком городе Анталье супруги из России делят имущество на 80 миллионов евро. О дорогом бракоразводном процессе сообщает местная газета Sabah. Известно, что россияне владеют отелем Crowne Plaza в курортном районе Коньяалты.
По данным издания, бизнесмен Арби Алаудинов подал в суд на бывшую жену Аллу Алаудинову и сына Ахмеда. Россиянин утверждает, что владеет 95% акций, 5% он передал родственникам, которые провели заседание совета директоров по поддельным документам и подписям.

По словам Алаудинова бывшая жена и сын необоснованно обвинили его в оскорблении и угрозам, из-за чего тот был вынужден уехать из Турции. При этом Алла и сын заявляют, что Арби передал 45% акций новой жене, чтобы уйти от ответственности.

Читайте также:

«Сексуальные разборки»: психоаналитик рассказала о бракоразводном процессе Прилучных

Озвучены основные причины разводов в России

«Это наше совместное решение»: Жена SHAMANа Мартынова высказалась о разводе
#суд
#бизнесмен
#заседание
#сын
#турция
#развод
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате