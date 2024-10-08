Декларацию о создании модной федерации БРИКС подписали в Москве

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
На Международном форуме BRICS+ Fashion Summit, завершившемся в Москве 5 октября, подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента культуры.
Отмечается, что перед объединением поставлены основные задачи: укрепление партнёрских связей между отраслевыми сообществами разных государств, содействие устойчивому развитию индустрии, культурный обмен, поддержка молодых специалистов и оказание помощи дизайнерам в выходе на международный рынок.
Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина подчеркнула, что декларация была подписана главами профильных ассоциаций, учебных заведений и организаторами недель моды, которые приехали из более чем 50 стран. В число этих государств вошли Россия, Египет, Индия, ЮАР, Эфиопия, Кения, Эквадор и многие другие.
Также она добавила, что создание такой представительной международной федерации является одним из важнейших результатов форума, состоявшегося в российской столице. По итогам можно сказать, что вновь были подтверждены общие подходы и большой потенциал развития.
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Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина подчеркнула, что декларация была подписана главами профильных ассоциаций, учебных заведений и организаторами недель моды, которые приехали из более чем 50 стран. В число этих государств вошли Россия, Египет, Индия, ЮАР, Эфиопия, Кения, Эквадор и многие другие.
Также она добавила, что создание такой представительной международной федерации является одним из важнейших результатов форума, состоявшегося в российской столице. По итогам можно сказать, что вновь были подтверждены общие подходы и большой потенциал развития.
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Анастасия Чинкова