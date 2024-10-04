Генсек ООН Гутерриш посетит саммит БРИКС в Казани

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Генсек ООН Антониу Гутерриш приедет на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил глава информационного центра всемирной организации в России Владимир Кузнецов.
«Мне очень приятно быть в Казани, которая вот уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где будет в качестве приглашенного лица принимать участие и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций», — цитирует Кузнецова ТАСС.
Международный XVI саммит объединения БРИКС в 2024 году под председательством России пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и страны, входящие в БРИКС, работают над созданием собственной независимой расчетно-платёжной инфраструктуры, которая сможет полноценно обслуживать всю внешнюю торговлю.
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Лия Мурадьян