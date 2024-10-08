Украину не будут обсуждать на саммите стран БРИКС

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Сессий по теме Украине на саммите стран БРИКС не планируется. Об этом заявил 8 октября помощник президента России Юрий Ушаков.
Ушаков также сообщил, что не ожидаются и мероприятия по обсуждению платформы «Друзей мира», пишет РИА Новости. Платформу решили создать для разрешения украинского кризиса Китай, Бразилия и другие государства Глобального Юга.
Саммит глав государств под председательством России в БРИКС в 2024 году пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в саммите уже подтвердили лидеры более 30 государств. Накануне статус страны-партнера БРИКС запросила Куба. Также БРИКС посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Кроме этого в рамках саммита президент России Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
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Лия Мурадьян