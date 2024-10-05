Сирия отправила заявку на присоединение к БРИКС

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Сирия намерена присоединиться к саммиту БРИКС в Казани и направила заявку на участие. Об этом сообщил 5 октября сирийский посол в РФ Башар Джаафари.
«Очень интересуемся присоединением к БРИКС. Мы направляли письменные просьбы о вхождении в организацию», — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее стало известно, что БРИКС также посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Сейчас в объединение БРИКС входят 17 стран, среди которых Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия. К саммиту намерены присоединиться лидеры и других государств.
Саммит глав государств является ключевым событием председательства России в БРИКС в 2024 году. Он пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в саммите уже подтвердили лидеры более 30 государств.
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Лия Мурадьян