В Подмосковье напомнили о штрафах за незаконную рубку ёлок

25 декабря 2025, 15:39

оригинал Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

В Московской области в преддверии новогодних праздников усилили защиту хвойных молодняков. В филиалах «Русский лес» и Виноградовском филиале ГАУ МО «Мособллес» проводят профилактическое мероприятие «Ёлочка». Его цель — сохранить молодые ели и сосны и не допустить незаконных рубок, сообщили в Мособлкомлесе.