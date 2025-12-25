В Подмосковье напомнили о штрафах за незаконную рубку ёлок
В Московской области в преддверии новогодних праздников усилили защиту хвойных молодняков. В филиалах «Русский лес» и Виноградовском филиале ГАУ МО «Мособллес» проводят профилактическое мероприятие «Ёлочка». Его цель — сохранить молодые ели и сосны и не допустить незаконных рубок, сообщили в Мособлкомлесе.
Лесная охрана усилила патрулирование территорий, в том числе в Воскресенске, Раменском и Люберецах. С начала акции специалисты провели более 30 рейдов. Проверки проводят регулярно. Они охватывают участки, где чаще всего пытаются незаконно срубить деревья к праздникам. Ход мероприятий показывают местные телеканалы — это часть общей информационной кампании по защите лесов.
Во время рейдов лесничие общаются с жителями, раздают памятки и напоминают: рубить ёлки для личных нужд без разрешения запрещено. За незаконную вырубку предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях — уголовная ответственность.
Продажу новогодних елей разрешают только в специально отведённых местах. У продавцов должны быть все необходимые документы. Лесничие подчёркивают, что покупать ёлку у официальных продавцов — единственный законный и безопасный для природы способ подготовиться к празднику.
Акцию «Ёлочка» в Подмосковье проводят ежегодно. Она помогает сохранить леса региона и защитить хвойные молодняки от уничтожения в самый напряжённый период года.
