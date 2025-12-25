В Новокузнецке состоялся парад Дедов Морозов и Снегурочек
В Новокузнецке Кемеровской области состоялся парад Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом рассказали в администрации города.
По данным «Сiбдепо», сказочные персонажи собрались на площади общественных мероприятий у новогодней елки. Были Дед Морозы, Снегурочки, Баба Яга, Кощей Бессмертный и другие. Всего набралось 26 команд.
«Для Дедов Морозов устроили шуточные «санные гонки» по специальной трассе без «дорожных происшествий», — уточнили в мэрии Новокузнецка.
Тем временем в столице в субботу, 27 декабря, в парках Подмосковья проведут мероприятие «Новый год под шубой». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и туризма региона.
«27 декабря, в субботу, более чем в 85 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Новый год под шубой». Гости посетят предновогодние дискотеки и мастерские помощников Деда Мороза», — говорится в материале.
Также для гостей подготовили концертные программы и другие праздничные активности.