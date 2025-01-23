Декретные для российских студенток увеличат на сотни тысяч рублей

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Студенткам очной формы обучения в России планируют существенно увеличить декретные выплаты — в зависимости от региона суммы вырастут на 74,9–235,4 тысячи рублей, сообщают «Известия». Такие изменения размера пособия студенток по беременности и родам предусмотрены законопроектом, разработанным Минтрудом по поручению президента.
Новая система предполагает, что размер пособий будет составлять 100 процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где проживает получательница. В настоящее время выплаты зависят от размера стипендии, что существенно ограничивает их сумму.
Кроме того, назначение декретных выплат будет передано на федеральный уровень, что позволит регионам предусмотреть дополнительные средства из собственных бюджетов.
Ранее сообщалось, что в некоторых случаях сумма пособий по беременности и родам может превысить миллион рублей. Это будет зависеть от зарплаты женщины за последние два года перед декретом. С учетом нового уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с начала 2025 года составляет 22 440 рублей, минимальное пособие за 140 дней составит 103 285 рублей, а максимальное — 794 355 рублей.
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Кроме того, назначение декретных выплат будет передано на федеральный уровень, что позволит регионам предусмотреть дополнительные средства из собственных бюджетов.
Ранее сообщалось, что в некоторых случаях сумма пособий по беременности и родам может превысить миллион рублей. Это будет зависеть от зарплаты женщины за последние два года перед декретом. С учетом нового уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с начала 2025 года составляет 22 440 рублей, минимальное пособие за 140 дней составит 103 285 рублей, а максимальное — 794 355 рублей.
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Мария Моисеева