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Декретные для российских студенток увеличат на сотни тысяч рублей

«Известия»: декретные выплаты студенткам в РФ повысят в десять раз и более
Фото: iStock/Paul Bradbury

Фото: iStock/Paul Bradbury

Студенткам очной формы обучения в России планируют существенно увеличить декретные выплаты — в зависимости от региона суммы вырастут на 74,9–235,4 тысячи рублей, сообщают «Известия». Такие изменения размера пособия студенток по беременности и родам предусмотрены законопроектом, разработанным Минтрудом по поручению президента.
Новая система предполагает, что размер пособий будет составлять 100 процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где проживает получательница. В настоящее время выплаты зависят от размера стипендии, что существенно ограничивает их сумму.

Кроме того, назначение декретных выплат будет передано на федеральный уровень, что позволит регионам предусмотреть дополнительные средства из собственных бюджетов.



Ранее сообщалось, что в некоторых случаях сумма пособий по беременности и родам может превысить миллион рублей. Это будет зависеть от зарплаты женщины за последние два года перед декретом. С учетом нового уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с начала 2025 года составляет 22 440 рублей, минимальное пособие за 140 дней составит 103 285 рублей, а максимальное — 794 355 рублей.

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Пиявки, порка, чернокожие женщины и девственницы: самые странные способы лечения ЗППП из прошлого
23 января 2025, 01:04

Фото: iStock/Merydolla

Несмотря на то что венерические заболевания известны человечеству с древних времен, эффективные методы их лечения появились лишь относительно недавно.
Люди постоянно искали способы защитить себя от последствий страстных ночей, но от плотских утех отказываться не желали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Древний Египет: заклинания для изгнания злых духов

Интересный вопрос о лечении венерических заболеваний в древности заключается в том, осознавали ли люди связь между конкретными болезнями и сексуальной активностью. Учитывая, что симптомы многих ЗППП могут быть схожи с проявлениями других заболеваний, отличить одну болезнь от другой было довольно сложно.

Хотя точно утверждать нельзя, существуют некоторые документальные свидетельства, подтверждающие, что люди в древности уже понимали, что незащищенный секс может иметь серьезные последствия. Например, на папирусе Эберса, который представляет собой медицинскую энциклопедию древних египтян, изображены врачи, пытающиеся помочь пациентам с болями в области половых органов.

Профессор Франхо Грюбера в своей книге «История венерических болезней от античности до Ренессанса» интерпретирует этот папирус как свидетельство использования сандалового масла для лечения уретральных инфекций, которые могли быть вызваны венерическими заболеваниями.

Однако это не единственный метод «решения половых проблем», известный древним египтянам. Они прибегали к чтению заклинаний для изгнания злых духов из тел пациентов и использовали различные мази и притирки на основе трав, чеснока и даже толченого коровьего рога.

Фото: iStock/Domingo Saez Romero

Древняя Греция: выжигать пораженные участки каленым железом

Историки утверждают, что древние греки и римляне осознавали потенциальные риски, связанные с сексуальными отношениями. Прежде чем посетить проституток, они принимали душ, тщательно мыли гениталии и натирали их маслами для предотвращения инфекций.

Однако существовали и более радикальные методы. Например, Соран Эфесский, древнегреческий врач, практиковавший в Риме, полагал, что венерические болезни возникают из-за общей слабости организма, который нуждается в укреплении и физической активности. Он рекомендовал людям с гонореей носить свинцовые гири, чтобы помочь телу окрепнуть и справиться с болезнью.

Что касается лечения герпеса, известного грекам с древних времен (даже само слово греческого происхождения), то, вероятно, никто, кроме них, не предлагал столь жестокий и ужасный метод: выжигать пораженные участки каленым железом.

Фото: iStock/Teefa

Ее величество ртуть

Ртуть использовалась широко, так как считалось, что она может излечить сифилис. Первые средства на основе ртути, включая ртутные мази, были предложены известным врачом Парацельсом.

Эти мази втирали в ноги пациентов. Лечение сифилиса с помощью ртути, рекомендованное итальянским врачом Джованни де Виго, применялось в Европе на протяжении около 400 лет. Эта практика охватывала всех — от простых солдат до представителей высшего общества.

В XVI веке наряду с ртутью европейцы также начали использовать lignum vitae — гавайское дерево, которое привозили из Ямайки. Несмотря на то что люди искренне верили в его целебные свойства, нет никаких доказательств его эффективности.

Италия: пиявки и уретральное орошение

Рожериус Салернский, не путать с Рожером Салернским, итальянским дворянином, оставил значительный след в истории медицины.

В XIII веке он создал одно из самых детализированных руководств по хирургии своего времени. Хотя описанные в нем методы могут вызывать страх у современных читателей, особенно из-за отсутствия обезболивания, для своего времени они были настоящими новшествами.

В качестве лечения заболеваний, передающихся половым путем, он рекомендовал либо использование пиявок для удаления «грязной крови», либо так называемое «уретральное орошение», что подразумевало использование трубочки, вводимой в соответствующее место.

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Средневековая Европа: свинец, чернокожие женщины и девственницы

Одним из популярных средств от заболеваний, передающихся половым путем, в европейском Средневековье был свинец. Использовали не только его, но и ванны с парами свинца, а также так называемую «потную одежду» — лоскутки ткани, пропитанные свинцом.

Позже, в период Ренессанса, возникла вера в целебные свойства девственности. Считалось, что для излечения от ЗППП необходимо заняться сексом с девственницей, чья чистота якобы могла помочь пациенту выздороветь. Это варварское убеждение привело к насилию над детьми. В XVI веке в Италии появились слухи о том, что для исцеления следует переспать с чернокожей женщиной.

XVIII век, Франция: порка и исповедь

Во Франции в конце XVII — начале XVIII веков существовала уже устоявшаяся система лечения сифилиса, состоящая из трех этапов. Сначала пациента публично наказывали — пороли на городской площади. Затем его отправляли в госпиталь, где, если заболевание не было слишком запущено, врачи принимались за лечение.

Сначала проводили кровопускание, затем промывали желудок, а после этого назначали двухчасовые ванны в течение двух недель, с последующим повторным промыванием желудка. Третий этап заключался в использовании ртутных мазей. После завершения этих процедур пациента считали здоровым и выписывали из госпиталя.

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Англия, XIX век: тюрьма для женщин

Венерические заболевания стали серьезной проблемой для Англии в XIX веке, особенно затрагивая армию и флот. Вернувшись домой, солдаты и моряки зачастую направлялись к проституткам.

В 1860-х годах правительство приняло законы, криминализировавшие проституцию. Если полицейские подозревали женщину в занятии проституцией, они могли принудить ее раздеться для осмотра на наличие признаков заболеваний, передающихся половым путем.

Если у нее находили симптомы болезни, ее направляли в специальные учреждения для лечения. В случае отказа от осмотра женщина могла быть заключена в тюрьму на срок до года, без возможности выйти на свободу или зарабатывать себе на жизнь.

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#секс
#египет
#греция
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В Госдуме назвали сроки получения россиянами проиндексированных пенсий
Депутат ГД Бессараб: Россияне получат проиндексированные пенсии в феврале
22 января 2025, 20:49

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Уже в феврале россияне получат пенсии, проиндексированные на 9,5 процента. Об этом заявила член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам Светлана Бессараб.
В разговоре с изданием «Лента.ру» она подчеркнула, что кабинет министров должен принять решение о дополнительной индексации пенсий уже в ближайшие дни, до 1 февраля. Дело в том, что пенсионные выплаты с 1 января 2025 года был проиндексированы на 7,3 %, а уровень инфляции по данным Росстата составил 9,5%, пояснила депутат.

«Соответственно, нужна индексация ещё на 2,2%», — уточнила Бессараб.

Также, по её словам, будет возмещена разница в выплатах, которые российские пенсионеры получили в январе 2025 года, чтобы размер этих пенсий также увеличился на те же 9,5%. Кроме того, будут проиндексированы и прочие социальные выплаты с учётом уровня фактической инфляции, добавила парламентарий в заключение.

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#пенсионеры
#выплаты
#депутат
#социальные выплаты
#индексация
#рф
#пенсия
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На дорогах Подмосковья наблюдаются пятибалльные пробки и гололедица
22 января 2025, 19:13

Фото: iStock / Nataliya Rodina

Загруженность дорог Московской области вечером 22 января, в среду, составляет 5 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Калужском, Волоколамском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублёво-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть предельно внимательными в связи с возможной гололедицей», – говорится в сообщении.
Там добавили, что необходимо также быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не допускать резких манёвров.

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#автомобили
#движение
#пробки
#подмосковье
#московская область
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Вкусно, как в Италии: как приготовить идеальную лазанью с фаршем, пошаговый рецепт
22 января 2025, 18:45

Фото: istockphoto / from_my_point_of_view

Лазанья с фаршем — вкусное и сытное блюдо из листьев лазаньи, мясного соуса, соуса Бешамель и сыра. Готовить его легко, а «Радио 1» расскажет, как сделать это правильно.

Ингредиенты


  • Листы лазаньи (сухие или свежие) — 9-12 штук;
  • говяжий или свиной фарш — 500 г;
  • лук репчатый — 1 шт;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • помидоры в собственном соку или томатная паста — 400 г;
  • сыр моцарелла — 200 г;
  • тёртый сыр пармезан — 100 г;
  • оливковое масло — 2 ст. ложки;
  • соль, перец — по вкусу;
  • итальянские травы (орегано, базилик) — по вкусу;
  • молоко — 300 мл (по желанию для соуса Бешамель);
  • мука — 2 ст. ложки (по желанию для соуса Бешамель);
  • масло сливочное — 50 г (по желанию для соуса Бешамель).

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Инструкция


Подготовка ингредиентов


Нарежьте лук мелкими кубиками, измельчите чеснок.

Приготовление мясного соуса


  • В сковороде разогрейте оливковое масло;
  • добавьте лук и чеснок, обжаривайте до золотистого цвета;
  • добавьте фарш, обжаривайте до готовности, помешивая;
  • влейте помидоры в собственном соку или добавьте томатную пасту, посолите, поперчите и добавьте итальянские травы;
  • тушите на среднем огне около 15 минут.

Фото: istockphoto / nata_vkusidey

Приготовление соуса Бешамель (по желанию)


  • В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и перемешайте до образования пасты;
  • постепенно вливайте молоко, помешивая венчиком, чтобы избежать комков. Готовьте соус на среднем огне до загустения;
  • посолите, поперчите по вкусу.

Фото: istockphoto / Mauro69

Сборка лазаньи


  • Разогрейте духовку до 180°C;
  • на дно формы для запекания выложите немного мясного соуса;
  • затем положите слой листов лазаньи, сверху — мясной соус, затем немного соуса Бешамель (если используете), и посыпьте тертым сыром;
  • повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем должен быть соус и тертый сыр.

Запекание


  • Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку на 25 минут;
  • затем снимите фольгу и запекайте еще 15-20 минут до золотистой корочки.

Лазанью можно подавать с лёгким зелёным салатом, гарниром из отварного картофеля или свежими овощами.


Фото: istockphoto / Hazal Ak

Как подают


Лазанью обычно подают порционно, разрезав на квадратные или прямоугольные куски. Её можно украсить свежими травами (петрушкой или базиликом) и добавить ещё немного тёртого сыра перед подачей.

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#блюда
#рецепты
#кулинария
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«Издевались над бомжами и инвалидами»: Адвокат рассказал, как будут наказывать за буллинг
Адвокат Горгадзе: возраст уголовной ответственности должен быть снижен до 13 лет
22 января 2025, 18:41

Фото: iStock/AlexLinch

В Государственной Думе разрабатывают законопроект о борьбе с травлей в школах. С точки зрения авторов законопроекта, это умышленные действия, которые могут привести или уже привели к психологической либо физической травме. В отношении агрессоров предлагается вести меры ответственности за буллинг.
Адвокат, кандидат юридических наук Шота Горгадзе в беседе с «Радио 1» заявил, что сегодняшний буллинг приобрел более жесткую форму из-за пропаганды, которая гуляет по всей сети.

«Я считаю, что данный законопроект необходимо еще дополнить одной существенной деталью — отягчающим обстоятельством, усиливающим наказание, должна быть съемка травли и выкладывание это в интернет. И штрафы в отношении родителей, дети которых позволили себе буллинг, должны быть достаточно серьёзными», — высказался он.

По словам адвоката, отдельной категорией травли является издевательство школьников над людьми с ограниченными возможностями.

«Подростки, школьники травили бомжей, издевались над ними, даже доходило иногда до достаточно серьезных последствий, вплоть до летального исхода. Аналогичные поступки совершались в отношении инвалидов. Я считаю, что за это необходимо отвечать, а возраст уголовной ответственности должен быть снижен до 13 лет, потому что говорить о том, что подросток совершает подобное преступление неосознанно, не приходится. Многие используют специально детей, не достигших 14-летнего возраста, для травли, чтобы потом была возможность избежать уголовной ответственности», — объяснил эксперт.

По его словам, в вопросе буллинга важна роль родителей, учителей и психологов, специализирующихся на подростковой жестокости.

«Дети по своей природе бывают жестоки. Нужно воспитывать и ставить определенные рамки для того, чтобы мы помнили о разумности. Нельзя поддаваться первобытным инстинктам», — заключил Горгадзе.

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#штрафы
#депутат
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Путин заявил о скорой индексации пенсий в России
Путин: страховые и военные пенсии, социальные выплаты проиндексируют на 9,5%
22 января 2025, 18:30

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в сжатые сроки проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% с учетом фактической инфляции по итогам 2024 года. Соответствующее поручение российский лидер дал на совещании по экономическим вопросам.
Уточняется, что необходимы доплаты произойдут в феврале текущего года. В отношении военных пенсионеров, как заявил глава Российской Федерации, целесообразно будет провести дополнительную индексацию.

Примечательно, что социальные выплаты и пособия в этом году также будут проиндексированы на фактическую инфляцию. В ходе совещания Путин подчеркнул необходимость выхода на умеренную инфляцию и избежания дисбалансов в экономике.

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В Подмосковье с начала года выявили более 50 нарушений лесного законодательства
22 января 2025, 18:22

Фото: пресс-служба Мособллеса

Подмосковная лесная охрана с начала года провела 985 патрулирований земель государственного лесного фонда и выявила 53 нарушения лесного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Комлесхоза Московской области.
«В рейды выходили сотрудники лесной охраны и правоохранительных органов, представители местных администраций, казачьих сообществ, общественные лесные инспекторы и волонтёры. Больше всего нарушений зафиксировали в Истринском (13), Подольском (10) и Волоколамском (9) лесничествах», – рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Он отметил, что чаще всего нарушения были связаны с самовольным занятием лесных участков (42). Как напомнили в ведомстве, согласно Лесному кодексу России, виновные в нарушении лесного законодательства несут административную и уголовную ответственность.

Так, самовольное занятие лесных участков влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере до 50 тыс. рублей; на должностных лиц – до 100 тыс.; на юрлиц – до 300 тыс. рублей.

Кроме того, лицо, допустившее самозахват, обязано возместить причинённый лесам вред. В среднем его размер доходит до 10 тыс. рублей за сотку. Если нарушитель не примет меры добровольно, Комлесхоз обяжет выполнить их в судебном порядке. Все издержки должен покрыть виновный.

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#московская область
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С рисом, картошкой или пастой: идеальный рецепт нежной курицы в сливочном соусе
22 января 2025, 18:03

Фото: istockphoto / gbh007

Курица в сливочном соусе — это вкусное и лёгкое в приготовлении блюдо, которое понравится любителям сытных и ароматных ужинов. «Радио 1» расскажет, как приготовить курицу с ароматным сливочным соусом, который идеально сочетается с гарниром.

Ингредиенты


  • Куриное филе — 500 г;
  • сливки 20-30% — 200 мл;
  • лук репчатый — 1 шт;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • масло сливочное — 2 ст. ложки;
  • оливковое масло — 1 ст. ложка;
  • соль, перец — по вкусу;
  • петрушка — для украшения.

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Не понадобится даже духовка: ленивая пицца на сковороде за 20 минут

Инструкция


  • Подготовка курицы
Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки. Посолите и поперчите по вкусу.

  • Обжарка курицы

Разогрейте сковороду с оливковым и сливочным маслом. Обжаривайте куриное филе на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Переложите готовое мясо на тарелку.

Фото: istockphoto / fotek
  • Приготовление соуса

В ту же сковороду добавьте мелко нарезанный лук и чеснок. Обжаривайте до прозрачности, затем влейте сливки. Тушите на среднем огне 5-7 минут, пока соус не загустеет.

  • Соединение курицы с соусом

Верните куриные кусочки в сковороду, тушите всё вместе ещё 10-15 минут, пока мясо не станет мягким и не пропитается соусом.

  • Финальный штрих

Посыпьте готовое блюдо свежей петрушкой.

С чем употреблять


Курица в сливочном соусе идеально сочетается с картофельным пюре, рисом, пастой или зелёными овощами.

Фото: istockphoto / gbh007

Это блюдо подают горячим на тарелке, полив соусом сверху, и украшают свежей зеленью. Приятного аппетита!

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#рецепты
#продукты
#кулинария
#еда
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В Подмосковье запустили пилотный проект по сбору стеклотары
22 января 2025, 17:53

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Пилотный проект по сбору стекла как отдельной фракции отходов запустила в Московской области компания из Тверской области, занимающаяся выпуском стеклотары, в рамках проекта в пяти округах региона были установлены специальные брендированные ёмкости для вторсырья, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В настоящее время на территории Московской области компания установила 14 специальных контейнеров по приёму стеклянных отходов. Все ресурсы, собранные в баках, забирают и увозят на предприятие в Тверь для дальнейшей переработки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специальные контейнеры для стекла установили в городских округах Мытищи, Химки, Истра, Клин и Одинцовский.

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