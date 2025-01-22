«Издевались над бомжами и инвалидами»: Адвокат рассказал, как будут наказывать за буллинг

Фото: iStock/AlexLinch
В Государственной Думе разрабатывают законопроект о борьбе с травлей в школах. С точки зрения авторов законопроекта, это умышленные действия, которые могут привести или уже привели к психологической либо физической травме. В отношении агрессоров предлагается вести меры ответственности за буллинг.
Адвокат, кандидат юридических наук Шота Горгадзе в беседе с «Радио 1» заявил, что сегодняшний буллинг приобрел более жесткую форму из-за пропаганды, которая гуляет по всей сети.
По словам адвоката, отдельной категорией травли является издевательство школьников над людьми с ограниченными возможностями.
По его словам, в вопросе буллинга важна роль родителей, учителей и психологов, специализирующихся на подростковой жестокости.
Читайте также:
Брянский депутат Иванов заявил о важности роли учителя в исключении буллинга
В Госдуме готовят законопроект о борьбе с буллингом в школе
Появились новые подробности о стрельбе восьмиклассницы в брянской гимназии
«Я считаю, что данный законопроект необходимо еще дополнить одной существенной деталью — отягчающим обстоятельством, усиливающим наказание, должна быть съемка травли и выкладывание это в интернет. И штрафы в отношении родителей, дети которых позволили себе буллинг, должны быть достаточно серьёзными», — высказался он.
По словам адвоката, отдельной категорией травли является издевательство школьников над людьми с ограниченными возможностями.
«Подростки, школьники травили бомжей, издевались над ними, даже доходило иногда до достаточно серьезных последствий, вплоть до летального исхода. Аналогичные поступки совершались в отношении инвалидов. Я считаю, что за это необходимо отвечать, а возраст уголовной ответственности должен быть снижен до 13 лет, потому что говорить о том, что подросток совершает подобное преступление неосознанно, не приходится. Многие используют специально детей, не достигших 14-летнего возраста, для травли, чтобы потом была возможность избежать уголовной ответственности», — объяснил эксперт.
По его словам, в вопросе буллинга важна роль родителей, учителей и психологов, специализирующихся на подростковой жестокости.
«Дети по своей природе бывают жестоки. Нужно воспитывать и ставить определенные рамки для того, чтобы мы помнили о разумности. Нельзя поддаваться первобытным инстинктам», — заключил Горгадзе.
Читайте также:
Брянский депутат Иванов заявил о важности роли учителя в исключении буллинга
В Госдуме готовят законопроект о борьбе с буллингом в школе
Появились новые подробности о стрельбе восьмиклассницы в брянской гимназии
Анастасия Бондарева