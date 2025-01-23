Машину в Набережных Челнах разорвало на части взрывом ​от сигареты

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ
В Набережных Челнах на ходу взорвался автомобиль Geely, шокировав водителей и прохожих. Инцидент произошел на Первой дороге, когда машина двигалась по крайней правой полосе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
Предварительно, причиной взрыва стал газовый баллон. Считается, что водитель автомобиля, 60-летний мужчина, закурил прямо в салоне, что и спровоцировало хлопок. Огонь охватил площадь около 4 квадратных метров, быстро распространившись по салону.
Очевидцы, оказавшиеся поблизости, смогли потушить пламя до прибытия сотрудников МЧС. Однако водитель не избежал травм — он получил ожоги лица и рук и был срочно доставлен в больницу скорой медицинской помощи.
Кадры, снятые с места происшествия, выложили в Telegram-канале РЕН ТВ. На видео точки зрения одного из водителей видно, как из пылающего автомобиля вырываются языки пламени и его разрывает на части.
Точные обстоятельства происшествия все еще выясняются.
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Очевидцы, оказавшиеся поблизости, смогли потушить пламя до прибытия сотрудников МЧС. Однако водитель не избежал травм — он получил ожоги лица и рук и был срочно доставлен в больницу скорой медицинской помощи.
Кадры, снятые с места происшествия, выложили в Telegram-канале РЕН ТВ. На видео точки зрения одного из водителей видно, как из пылающего автомобиля вырываются языки пламени и его разрывает на части.
Точные обстоятельства происшествия все еще выясняются.
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Мария Моисеева