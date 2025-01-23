Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Машину в Набережных Челнах разорвало на части взрывом ​от сигареты

Машину в Набережных Челнах разорвало на части взрывом ​от сигареты

РЕН ТВ: Авто мощно взорвалось на ходу в Набережных Челнах
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В Набережных Челнах на ходу взорвался автомобиль Geely, шокировав водителей и прохожих. Инцидент произошел на Первой дороге, когда машина двигалась по крайней правой полосе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
Предварительно, причиной взрыва стал газовый баллон. Считается, что водитель автомобиля, 60-летний мужчина, закурил прямо в салоне, что и спровоцировало хлопок. Огонь охватил площадь около 4 квадратных метров, быстро распространившись по салону.

Очевидцы, оказавшиеся поблизости, смогли потушить пламя до прибытия сотрудников МЧС. Однако водитель не избежал травм — он получил ожоги лица и рук и был срочно доставлен в больницу скорой медицинской помощи.



Кадры, снятые с места происшествия, выложили в Telegram-канале РЕН ТВ. На видео точки зрения одного из водителей видно, как из пылающего автомобиля вырываются языки пламени и его разрывает на части.



Точные обстоятельства происшествия все еще выясняются.

Читайте также:

Мизулина возмутилась словам Трампа о помощи России США во Второй мировой войне

В «Доме тигра» Ленобласти спасают брошенного тигрёнка с переломанными лапами

Army Recognition: в США начали печатать малые БПЛА на 3D-принтерах
#автомобиль
#видео
#водитель
#ожоги
#кадры
#происшествия
#машина
В «Доме тигра» Ленобласти спасают брошенного тигрёнка с переломанными лапами
22 января 2025, 23:22

В зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо» подкинули тигрёнка с переломанными лапами. Впоследствии зверя передали в хоспис для диких животных «Дом тигра» в Ленинградской области, поскольку зоопарк не мог обеспечить большой кошке необходимое лечение. Об этом сообщает официальное сообщество ВК «Дом тигра».
Уточняется, что у пятимесячной тигрицы обнаружили переломы плечевых костей передних лап.

По словам специалистов, травмы могли быть вызваны неправильным уходом и кормлением. Кости животного стали хрупкими из-за «хрустальной болезни» и могли ломаться даже от обычных прыжков.

Бывшие владельцы тигрицы, вероятно, приобрели её как «живую игрушку» и не имели представления о правильном уходе.

Животное хорошо перенесло дорогу длиной 2,5 тыс. км, сообщают в официальной ВК-группе «Дом тигра». Полное обследование и рентген запланированы на ближайшее время. Предварительные прогнозы благоприятные, поскольку позвоночник тигренка не повреждён. Лечение может занять несколько месяцев.

Читайте также:

В ЯНАО мать и дочь пытались отравить сына и брата

Bild: Афганец с ножом напал на детский сад в Германии, есть погибшие

В Туве арестовали военнослужащего после избиения контрактников
#врачи
#зоопарк
#животное
#болезнь
#лечение
#травмы
#хоспис
#telegram
#тигры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Туве арестовали военнослужащего после избиения контрактников
22 января 2025, 22:40

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Абаканский гарнизонный военный суд на два месяца арестовал младшего сержанта, подозреваемого в избиениях военнослужащих-контрактников. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд в своём телеграм-канале.
По версии следствия, 13 января младший сержант находился на территории воинской части и «безосновательно применил в отношении военнослужащих той же воинской части насилие, выраженное в нанесении ударов специальным средством — палкой резиновой и разрядом электрического тока электрошокера». В суде добавили, что постановление ещё не вступило в законную силу.

19 января в Telegram-канале Baza появилось видео с избиением контрактников в воинской части №55115 в городе Кызыле. Канал утверждал в комментарии, что военная полиция избивает и пытает электрошокером солдат с ранениями.

Читайте также:

Укусившего полицейского военного в Томске осудили на пять лет

Контрактник из Северной Осетии ударил себя топором по голове, чтобы не участвовать в СВО

В Туве проверят факт избиения контрактников перед отправкой на Украину
#полиция
#насилие
#видео
#telegram
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bild: Афганец с ножом напал на детский сад в Германии, есть погибшие
22 января 2025, 22:33

Фото: istockphoto/Diy13

В баварском городе Ашаффенбург 28-летний нелегальный мигрант из Афганистана набросился с ножом на группу воспитанников детского сада, гулявших в парке Шенталь. В результате нападения погиб двухлетний мальчик из Марокко и 41-летний мужчина, который встал на защиту детей.
О страшном инциденте рассказало немецкое издание Bild. Кроме того, маленькая девочка из Сирии получила удар ножом в шею, а воспитательница группы сломала руку, спасаясь от террориста.

Сбежавшего афганца преследовали прохожие до момента задержания его полицией. Министр внутренних дел Баварии сообщил: нелегал находится в Германии с 2022 года и неоднократно привлекался к ответственности за насилие, но каждый раз он проходил лечение в психиатрической клинике, после чего оказывался на свободе.

Канцлер Германии назвал случившееся нападение «невообразимым террористическим актом». Хотя, немцы, наверное, уже привыкли, особенно после «ночи длинных ножей» в Кёльне и других городах Германии в канун нового 2016 года.

«Я устал от того, что каждые несколько недель в нашей стране происходят такие акты насилия. От людей, которые, по сути, приехали к нам, чтобы найти здесь защиту. Ложная толерантность здесь совершенно неуместна», — заявил Шольц журналистам издания.

Читайте также:

Мошенники воспользовались Трампом

Депутат открыл стрельбу по мигрантам, которые с ножами требовали отдать им женщину

«Президент Юн!»: Сторонники президента Южной Кореи разгромили здание суда
#нападение
#насилие
#лечение
#министр
#девочка
#шольц
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЯНАО мать и дочь пытались отравить сына и брата
22 января 2025, 20:03

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Мать с помощью дочери травила медицинскими препаратами родного сына брата в Ямало-Ненецком автономном округе. После возвращения из тюрьмы он принялся терроризировать близких, которые захотели таким способом избавиться от него.
Сын Жанны и брат Кристины Г. вернулся из тюрьмы совершенно неуправляемым. Родные начали незаметно травить его, подсыпая лекарства в алкоголь и вливая ему в рот во время сна. Бывший заключенный попал в больницу, где его спасли, не заметив ничего подозрительного.

Через некоторое время женщины сделали еще одну попытку убийства, подговорим собутыльника мужчины Андрея подпихнуть жертве заранее заготовленную бутылку. Мужчина второй раз попал в больницу и снова выжил, но на этот раз врачи обнаружили в анализах подозрительное сочетание медицинских препаратов.

Фото: istockphoto/Jose Jonathan Heres

Судебные разбирательства продолжались в течение года. Женщины приводили многочисленные доказательства побоев и прочих издевательств, которым их подвергал близкий родственник. Однако покушение на убийство остаётся таковым независимо от личных качеств и поведения потерпевшего. Взявшие на себя роль карающей инстанции Жанна, Кристина и их соучастник Андрей приговорены к девяти годам лишения свободы каждый.

Читайте также:

«Убила за недвижимость»: Экспертиза в Латвии допустила криминальную версию гибели по делу Яниса Тиммы

Перерезал горло, изнасиловал и поджёг: убийцу полицейского и его жены ищут по всей России

«Заказала» ученика из-за ревности: в Шатуре учительница наняла киллера, чтобы наказать малолетнего возлюбленного
#убийство
#врачи
#алкоголь
#лекарства
#женщины
#мужчина
#сын
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Владивостоке курсант пострадал из-за взорвавшейся у него в руках мины
Baza: на выставке во Владивостоке в руках у курсанта взорвалась мина
22 января 2025, 19:40

Фото: iStock/maxim4e4ek

Мина американского производства взорвалась в руках у курсанта, который посетил выставку ко Дню военного инженера во Владивостоке. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел во вторник, 21 января. Один из курсантов заинтересовался миной из США, лежащей на столе среди экспонатов. Он взял мину в руку, и сразу же раздался взрыв.

В результате детонации снаряда курсант получил минно-взрывные травмы и многочисленные ранения. Согласно информации канала, у пострадавшего оказались повреждены кисти рук, бедра и шея.

Читайте также:

В Сергиевом Посаде поймали афериста, обманувшего женщину на 3,5 млн рублей

Позвал помириться и выпить кофе, но вместо этого убил: в Воронежской области муж расправился с молодой супругой

Подмосковные росгвардейцы задержали укравшего деньги с чужой банковской карты
#сша
#взрыв
#травмы
#инцидент
#мина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске две семьи отравились средством от насекомых в частном доме
22 января 2025, 19:00

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Шесть жильцов частного дома в посёлке Истра Красногорского городского округа, в том числе четверо детей, обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«По предварительной, информации, накануне в доме проводили обработку помещений от насекомых инсектицидным средством. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет», – отметили в пресс-службе.
Красногорская городская прокуратура организовала проверку. В ходе неё она установит обстоятельства произошедшего, а также изучит бытовые условия проживания несовершеннолетних.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Читайте также:

Кандидата в депутаты от ЛДПР могут посадить на 10 лет за ДТП в Подмосковье

В Сергиевом Посаде поймали афериста, обманувшего женщину на 3,5 млн рублей

Иностранец украл из частного дома в Подмосковье имущество на миллион рублей
#подмосковье
#московская область
#отравление
#семья
#дети
#прокуратура
#происшествие
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эрдоган заплакал на церемонии прощания с жертвами пожара на горнолыжном курорте
22 января 2025, 18:45

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог сдержать эмоций и заплакал на прощании с жертвами пожара на горнолыжном курорте в провинции Болу. Трагедия унесла жизни 76 человек.
Об этом сообщает газета Hürriyet. В публикации уточняется, что Эрдоган посетил похороны восьми членов одной семьи, которые не сумели выбраться из горящего здания гостиницы. Во время церемонии прощания глава государства заплакал. Справившись с эмоциями, он выразил соболезнования родственникам погибших и принял участие в заупокойной молитве.

Пожар охватил отель Grand Kartal. От огня, дыма и под обрушившимися стенами и перекрытиями погибли 76 человек. Среди жертв как граждане Турции, так и туристы из других стран, приехавшие на отдых. Россиян в числе погибших нет.

Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Эрдогану и народу Турции в связи с трагедией.

Читайте также:

«Мы застряли в огне! Номер 9013, срочно»: дочь консультанта сериала «Клюквенный щербет» умоляла помочь, сгорая заживо

Число погибших от пожара на турецком курорте выросло до 76

МЧС: в Дагестане при пожаре в частном доме погибли двое детей
#похороны
#соболезнования
#турция
#пожар
#реджеп тайип эрдоган
#владимир путин
#президент
#отель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кандидата в депутаты от ЛДПР могут посадить на 10 лет за ДТП в Подмосковье
22 января 2025, 18:13

Фото: iStock/Hakase_

Кандидату в депутаты от ЛДПР, 33-летнему Андрею Ч., грозит 10 лет колонии из-за того, что протаранил машину ДПС в Московской области, а затем скрылся после совершения преступления. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Андрей работал водителем снегоуборочной машины. В декабре 2024 года сотрудник ГИБДД попросил его показать документы, и Андрей решился устроить ДТП.

Виновник происшествия скрывался у родных в Тверской области последние полтора месяца.



Недавно его задержали, прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, пишет Mash.

Читайте также:

В Сергиевом Посаде поймали афериста, обманувшего женщину на 3,5 млн рублей

Иностранец украл из частного дома в Подмосковье имущество на миллион рублей

В Ленобласти автомобиль насмерть сбил пешехода на обочине
#подмосковье
#гибдд
#имущество
#автомобиль
#прокуратура
#происшествия
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сергиевом Посаде поймали афериста, обманувшего женщину на 3,5 млн рублей
22 января 2025, 13:39

Фото: iStock / fizkes

Полицейские задержали в Сергиево-Посадском городском округе мошенника, выманившего у 57-летней местной жительницы 3,5 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве. Установлено, что с женщиной по телефону связался якобы «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что на неё пытаются оформить финансовый заём третьи лица. Звонивший убедил, что для предотвращения противоправных действий ей нужно самостоятельно оформить кредит, обналичить деньги и передать курьерам для перевода в цифровую валюту, чтобы обеспечить их сохранность. Женщина сделала это», – рассказала Петрова.
В результате по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 32-летний житель Марий Эл. Возбуждено уголовное дело по стать о мошенничестве. Злоумышленник заключён под стражу.

Полицейские устанавливают соучастников фигуранта, выявляют дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Читайте также:

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о включении в список присяжных

Киберэксперт Шутов: новое вредоносное ПО Fire Scam грозит пользователям Android

Жителям Подмосковья разъяснили вопросы о риске сесть за перевод денег
#подмосковье
#московская область
#мошенник
#мошенники
#мошенничество
#мвд московской области
#татьяна петрова
Следите за нашими новостями
в удобном формате